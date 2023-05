Limpe e lave a salsa e a manjerona, tire bem água e entre as mãos e corte-as, não muito miudinho, com ½ dente de alho

1 . Limpe e lave a salsa e a manjerona, tire bem água e entre as mãos e corte-as, não muito miudinho, com ½ dente de alho

Limpe as alcachofras, cortando as folhas externas, um pouco do talo e as pontas

3 . Limpe as alcachofras, cortando as folhas externas, um pouco do talo e as pontas