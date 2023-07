Camarão à Maricotinha prato feito com mel, pimenta, dendê e feijão de leite é servido com salada morna de jerimum e molho lambão Foto: Rogerio Gomes I C

Domingo, dia 16 de julho, é comemorado o dia de Nossa Senhora do Carmo. E, para homenageá-la, a chef e apresentadora Carmem Virgínia promove em seu restaurante Altar Cozinha Ancestral, na Vila Madalena, um menu especial em homenagem à Oxum, divindade do Candomblé sincronizada a esta santa padroeira do Recife assim como a chef. Nas religiões de matriz africana, Oxum é uma orixá feminina, deusa do ouro e dona dos rios e cachoeiras que simboliza a mãe, a fertilidade e o amor.

Batizado de “As Águas de Oxum”, o menu será dividido em três etapas. Abrindo a refeição, será servido o Iyalodê,croquete de vatapá com maionese de camarão e tartar de picles de chuchu. Em seguida é a vez do Camarão à Maricotinha, com camarões lambuzados no mel, pimenta e dendê, feijão de leite e salada morna de jerimum e molho lambão perfumado com gengibre, cheiro-verde e raspas de limão.

Para fechar a refeição, a sobremesa escolhida é a Oração à Mãe Menininha, feita com banana ouro, queijo-manteiga maçaricado e sorvete de quindim. O menu será servido apenas no domingo, durante o almoço e o jantar pelo valor de R$ 220 por pessoa ou R$ 300 com harmonização de vinhos selecionados.