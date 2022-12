Ano novo: Confira onde comer no dia 1 de janeiro

Quem vai passar o ano novo em São Paulo não precisa se preocupar com a programação. O pós-Réveillon pede uma refeição especial para celebrar a chegada de 2023 em grande estilo, mas não é todo mundo que quer ir para a cozinha durante o feriado.

Diversos bares e restaurantes da capital paulista estarão abertos no dia primeiro de janeiro com serviço de almoço e jantar. Vale lembrar que vários desses locais são concorridos no final do ano, e o ideal é fazer a reserva antecipadamente.

Confira onde comer no dia 1 de janeiro:

De Segunda

Comandado pelos chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho, o De Segunda oferece uma gastronomia brasileira sem regras.

Dentre as opções do cardápio destacam-se o guioza de joelho de porco (R$ 38; 4 unidades), o croquete de carne de panela com aïoli (R$ 32; 6 unidades) e as costelinhas de porco servidas com purê de broa de milho (R$ 48).

Rua Professor Tamandaré Toledo, 160, Itaim Bibi. Funcionamento: 12h/16h e 19h/23h (dom. 12h/16h; fecha 3ª).

De Segunda oferece gastronomia brasileira sem regras Foto: Rubens Kato

Amadeus

Com extenso cardápio de frutos do mar, o restaurante Amadeus também é uma opção para celebrar o primeiro de janeiro na cidade de São Paulo.

Para começar a refeição, friturinhas como os pasteizinhos de camarão (R$ 52) e os bolinhos de bacalhau (R$ 52) são boa pedida.

A moqueca de peixe com camarão e banana (R$ 198) e o bobó de camarão com creme de mandioca (R$ 185) complementam a experiência e são ideais para dividir.

Rua Haddock Lobo, 807, Jardins. Funcionamento de terça a sexta das 15h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 17h.

Tartuferia

A unidade de Pinheiros da Tartuferia San Paolo estará aberta das 13h às 21h no dia primeiro de janeiro.

Com uma gastronomia italiana contemporânea, boas opções para iniciar a refeição são o queijo brie com mel de trufas (R$ 59), e as croquetas de polvo bom bacon e emulsão de alho negro (R$ 56).

Para os pratos principais, a casa serve clássicos bem executados como o espaguete à carbonara (R$ 62), e frutos do mar como o polvo grelhado com trufas e purê rústico (R$ 138).

Rua Ferreira de Araújo, 302, Pinheiros. Funcionamento: domingo, dia 1 de janeiro, das 13h às 21h.

Cappelini na manteiga com camarões e lascas de trufas Foto: Rubens Kato

Tuy

Focado em gastronomia ibérica contemporânea, o menu do Tuy conta com petiscos e pratos rústicos que combinam com a carta de drinques da casa, assinada por Laércio Zulu.

Para o primeiro dia do ano, vale apostar no arroz com frutos do mar e tomate sweet grape (R$ 129), polvo à lagareiro com batatas ao murro (R$ 119) e o bacalhau com cebolas caramelizadas, brócolis e batatas ao murro (R$ 149).

Rua Padre João Manuel, 1156, Jardins. Funcionamento no dia 1 de janeiro: das 13h às 22h.

Carlota

Comandado por Carla Pernambuco, o Carlota Bistrô tem foco em cozinha variada.

Para a chegada de 2023, as pedidas do cardápio são os mini baos de costelinha de porco (R$ 55; 4 unidades), bolinhos crocantes de aipim (R$ 55; 6 unidades).

Além disso, o estabelecimento oferece um meni especial de ano novo que conta com aspargos, straciatella e molho verde (R$ 50) e raviolis de bacalhau com açafrão, tuille de alho negro e mascarpone (R$ 79).

Rua Sergipe, 753, Higienópolis. Funcionamento de terça a sexta das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sábado das 13h às 17h e das 19h30 às 23h30. Domingo das 13h às 17h.

