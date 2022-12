Antigos Ilustres: Bauru do Ponto Chic ainda entrega tradição e sabor 85 anos após sua invenção

Dois dias após a morte de Antônio Alves de Souza, dono do Ponto Chic, o clima da casa centenária no Largo do Paissandu é de retomada de trabalho após ficar fechada por luto na quinta-feira, 15. Antônio, de 92 anos, estava à frente do negócio desde 1978, quando comprou o estabelecimento.

A lanchonete reabriu ao meio-dia desta sexta-feira, 16, e recebeu clientes que deixaram seus postos de trabalho para almoçar ou, simplesmente, quem desejou uma das iguarias que fizeram a fama do lugar em seus 100 anos de história.

O Ponto Chic do Largo do Paissandú tem aquele quê saudosista dos anos 20, com decorações que relembram a Semana de Arte Moderna do Brasil e uma série de fotografias de ilustres pensadores da época, como Mário de Andrade e Anita Malfatti.

Bauru do Ponto Chic foi inventado por estudante que tinha mesmo apelido do município paulista Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

A decoração do estabelecimento de paredes cor creme e cinzas contrasta com as mesas de madeira e cadeiras típicas de cantina paulistana que acomodam quem adentra o local em busca do famoso bauru, do mexidinho, do rococó ou de qualquer outro item do cardápio. O serviço do Ponto Chic também ganha destaque, já que os garçons tratam todos os fregueses como velhos conhecidos.

O carro-chefe da casa, o bauru, foi inventado por um estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e permanece com a receita intacta até os dias de hoje, 85 anos após a criação.

Servido no pão francês crocante, a temperatura fria do rosbife, de sabor defumado, contrasta com o queijo derretido. Tomate e picles são o trunfo para trazer a acidez necessária ao lanche, que sai por R$ 36,90.

No cardápio de sobremesas, quem lidera é o pudim de leite da casa que chega à mesa nas louças decoradas exclusivamente para o Ponto Chic. O doce, que custa R$ 10,17, conta com sabor suave e textura cremosa, daqueles que deixam sabor de “quero mais”.

Serviço

Ponto Chic

Telefone: (11) 3222-6528

Endereço: Largo do Paissandu, 27 - Centro Histórico de São Paulo

Funcionamento: De segunda a sexta das 18h às 20h. Sábado das 12h às 18h. Fecha domingo.