Antigos Ilustres: Há 58 anos Tio Gino serve pizzas tradicionais no Ipiranga

Às 18h em ponto a clientela começa a chegar na antiga pizzaria do Tio Gino, localizada no número 615 da rua Labatut, no Ipiranga, e Maria Neutiles, proprietária do estabelecimento é quem desempenha o papel de maître. Recebe, abraça e coloca o papo em dia. É que ela já conhece a turma de 6 pessoas que adentrou o local logo que as portas se abriram para o serviço.

“Eles são um grupo de engenheiros. Visitam a casa há muitos anos”, explica a espanhola de 72 anos, quase sem sotaque, à Paladar.

A pizza de calabresa defumada faz sucesso entre os frequentadores da casa. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

Ela retomou a gestão do restaurante em 2016, após a morte do filho Leonardo Rodriguez. Desde então, leva à diante a paixão do rapaz, que está por todas as partes, desde as camisetas de time de futebol que enfeitam as paredes de madeira, até as fotos que ficam no caixa.

Segundo ela, Leonardo, ou simplesmente Leo, como era chamado por todos, tocava a casa com ânimo, preservando os tradicionais molho de tomates ralados, calabresa defumada com o calor do próprio forno à lenha e a pizza de mussarela, carro-chefe do Tio Gino desde a inauguração.

História da pizzaria Tio Gino

A pizzaria pertenceu originalmente ao próprio Tio Gino. Foi ele quem elaborou todos os preparos da casa, desde a massa da iguaria que até os dias de hoje é preparada poucas horas antes do serviço, passando pelo molho de tomates artesanal, adorado pelos clientes, até o tempero do frango refogado que recheia as pizzas.

O marido de Maria, Ventoir Boareti, trabalhou para o antigo dono como chef pizzaiolo de 1963 até 1975, quando ele mesmo adquiriu o estabelecimento.

A pizzaria Tio Gino no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo . FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

“O Ventoir preservou todas as receitas originais sem mudar nada. Quando ele treinou os outros pizzaiolos, fez questão de ensinar sem nenhuma alteração também”, explica. Ventoir se aposentou há 7 anos, e quem comanda a cozinha hoje em dia são Magno dos Santos e João Paulo dos Santos.

“Eu trabalho aqui há 4 anos. Quem me trouxe para trabalhar aqui foi o próprio Magno. Somos vizinhos. Vim pra São Paulo para trabalhar, e acabei aprendendo a preparar pizza. Eu adoro o trabalho, gosto de ser pizzaiolo”, explica João Paulo.

O que comer na pizzaria do Tio Gino

“Depois que o Ventoir se aposentou, eu tentei mexer na pizza de portuguesa. A daqui leva ovo estralado, e as tradicionais levam ovos cozidos, mas o público não aceitou. Quem frequenta o Tio Gino já conhece a casa, e nos visitam por causa disso”, explica a proprietária.

Uma das grandes estrelas do menu é a calabresa de defumação própria. As peças de linguiça chegam frescas e são colocadas para secar na boca do forno à lenha por cerca de dois dias.

A calabresa servida no Tio Gino é defumada na própria casa. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

Quando ela atinge o ponto ideal - consistente por fora, mas ainda macia por dentro- é fatiada, armazenada na câmara fria e estocada para rechear a pizza de calabresa com cebolas, que sai por R$ 82.

A pizza de mussarela também faz sucesso, e combinada com o molho de tomates ralados, monta o principal carro-chefe do Tio Gino, pelo valor de R$ 65.

Também não dá para sair do Tio Gino sem experimentar o antepasto de berinjela que serve até 3 pessoas com folga, e sai por R$ 50.

Serviço

Pizzaria do Tio Gino

Telefone: (11) 2273-6799

Endereço: Rua Labatut, 615, Ipiranga

Horário de funcionamento: De terça a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 00h. Domingo das 18h às 23h. Fecha segunda.

