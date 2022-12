Antônio Alves de Souza, dono do Ponto Chic, morre aos 92 anos

Antônio Alves de Souza passou por uma longa trajetória no Ponto Chic. Começou trabalhando como garçom na casa aberta em 1922 por Odílio Cecchini e Antônio Milanese, quando em 1978 viu a oportunidade de adquirir o estabelecimento e tocar a gestão.

Ele faleceu na última quarta-feira, dia 14 de dezembro, em decorrência de problemas cardíacos que se agravaram nas últimas semanas, conforme informou a assessoria de imprensa do Ponto Chic ao Paladar. Entretanto, ele nunca deixou de preservar as tradições gastronômicas da casa, começando pelo emblemático bauru, criado por um estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

História do Ponto Chic

A inauguração do local coincidiu com a Semana de Arte Moderna de 1922, fazendo com que intelectuais da época, como Anita Malfatti e Mário de Andrade, passassem a frequentar o restaurante.

O estabelecimento era também ponto de encontro dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e foi o aluno Casimiro Pinto Neto quem inventou o bauru, carro-chefe do Ponto Chic.

Lanchonete centenária serve o tradicional sanduíche há 85 anos Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

O rapaz, que carregava o nome do município paulista como apelido, pedia constantemente a um dos chapeiros um lanche de pão francês recheado com rosbife, queijo derretido, tomate e picles. A fama do sanduíche passou pelos amigos de Casimiro, que começaram a pedir “o sanduíche do Bauru”.

A receita fez tanto sucesso entre os frequentadores que entrou para o cardápio fixo da casa, e até hoje a receita permanece intacta.

O que comer no Ponto Chic

O sanduba pode ser encontrado no menu da lanchonete pelo valor de R$ 36,90 se servido no pão francês, e por R$ 49,40, R$ 52,37 e R$ 33,90 se apresentado no prato, no pão sírio e no pão de forma, respectivamente.

Apesar da fama, outros sanduíches também são grandes apostas da casa. De personalidade forte, como diz o próprio cardápio, o Rococó, que sai por R$ 39,32, leva quase todos os ingredientes do bauru, com exceção do queijo, substituído por gorgonzola, e adicional de aliche.

Lanche Bauru do Ponto Chic faz sucesso há 85 anos Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

Além dele, o Mexidinho, que contém presunto frito na manteiga, ovo e queijo, servido em um prato pergaminho de inox, é pedida para quem não estiver com vontade de lanche. Ele é encontrado pelo valor de R$ 48,30.

Serviço

Ponto Chic

Telefone: (11) 3222-6528

Endereço: Largo do Paissandu, 27 - Centro Histórico de São Paulo

Funcionamento: De segunda a sexta das 18h às 20h. Sábado das 12h às 18h. Fecha domingo.