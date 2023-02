Aplicativo avalia alimentos e ajuda na escolha de produtos mais saudáveis

Você já se sentiu perdido ao ler os rótulos das comidas no supermercado? O Desrotulando é um aplicativo que escaneia o código de barras de alimentos industrializados e traz informações simplificadas de seus valores nutricionais, avaliando-os com uma nota de 0 a 100 baseada em seus ingredientes.

O processo é simples: basta escanear o código de barras do produto que o aplicativo lhe dará a nota geral, pontos positivos e negativos do produto e alternativas ao alimento, tudo a partir de um banco de dados que vem sendo alimentado desde 2016.

O critério das notas é baseado nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Alimentos ultraprocessados, com alto teor de açúcar e aditivos levam notas baixas, enquanto produtos com maior número de fibras e ingredientes orgânicos ganham notas altas por serem mais saudáveis.

Aplicativo avalia e classifica produtos através dos rótulos Foto: Unsplash

Criado em 2016, o aplicativo é o primeiro ‘food score’ do Brasil, e seu banco de dados conta com mais de 50 mil produtos registrados. Caso o alimento escaneado não esteja no banco de dados, qualquer usuário pode colaborar enviando uma foto do produto à equipe do aplicativo para avaliação.

O Desrotulando tem um objetivo claro: ajudar os usuários a consumirem alimentos menos processados, com uma quantidade menor de ingredientes nocivos à saúde. Apesar dos valores nutricionais estarem presentes no rótulo da maioria dos produtos comercializados, as informações são difíceis de entender e muitas vezes não são claras quanto às substâncias utilizadas.

Aplicativos de ‘food score’ são comuns nos Estados Unidos, mas o Desrotulando foi o pioneiro no Brasil. O aplicativo é grátis, e está disponível para Android e Iphone (IOS).

Continua após a publicidade