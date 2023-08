Marisol Marisol Kiyoko Guevara, criadora do aplicativo Vou de Neko, especializado em comida asiática Foto: Fl�vio Florido/Ricardo Matsukaw

É fato: São Paulo finalmente se abriu para os sabores da Ásia indo muito além da China e Japão. Com o boom dos restaurantes coreanos, culinárias de outras partes do continente começam a ser mais conhecidas e consumidas pelos paulistanos.Agora, além de provar nos restaurantes físicos, quem quiser saborear em casa pratos do Vietnã, Tailândia, India ou Taiwan - além dos japoneses, coreanos e chineses - já tem onde pedir.

O Vou de Nekô é um aplicativo que reúne 60 restaurantes que oferecem essas especialidades. Com um tíquete médio entre R$ 105 e R$ 120, o aplicativo trabalha com casas em todas as áreas de SP e atende num raio de até 12 km. Algumas casas chegando a São Caetano e Osasco.

A ideia foi de Marisol Kiyoko Guevara. Na faculdade, ela vendia os sushis que a avó fazia no escritório onde trabalhava, na capital. Mas depois de um mochilão pela Ásia, ela voltou ao Brasil e se viu trabalhando em um app de delivery. “Na época vi restaurantes da Liberdade fechando e percebia uma relação puramente comercial, mas como usuária, eu queria saber quem estava por trás do balcão”, lembra. “Com a minha experiência trabalhando para o app, eu queria uma relação mais parceira. E como filha de imigrantes, queria me sentir em casa e fazer com que outras pessoas também se sentissem acolhidas”, conta.

Assim, Marisol juntou suas economias e decidiu fundar seu próprio aplicativo. “Sou solo founder. Sabia que ia dar trabalho, mas queria tentar.” E deu certo. Além de reunir todas essas especialidades asiáticas, o aplicativo Vou de Nekô ainda compartilha a história e a essência de cada estabelecimento. Assim, os clientes mergulham na cultura por trás de cada prato e de seus países.

O nome do app, inclusive, foi escolhido em homenagem à tradição japonesa do Maneki Neko, o gato da sorte da cultura japonesa. ”Passei por muitos desafios na vida e lutei para ser aceita. O Nekô é uma forma de lutar por uma aceitação cultural. Acho que as comunidades minoritárias precisam de um espaço para mostrar todo o seu potencial”, explica Marisol. “O Vou de Nekô é um app que quer aproximar pessoas e culturas. Hoje a gente faz isso através da comida. Mas, mais que comida, são histórias, tradições e, no final das contas, pessoas”.