Chef do restaurante Taioba, Eudes Assis promove todos os anos o tradicional Arraial do Projeto Buscapé Foto: Tao I

Entre os dias 28 e 30 de julho, acontece o tradicional Arraial Gastronômico do Projeto Buscapé. O projeto criado pelo chef Eudes Assis auxilia crianças em situação de vulnerabilidade social no litoral norte de São Paulo.

Nesta edição, além das crianças, o dinheiro arrecadado no Arraial ajudará as vítimas do temporal devastador ocorrido no litoral em fevereiro. Na ocasião, o projeto Buscapé ajudou as vítimas por meio da arrecadação de doações, montagem de marmitas e uma campanha de “vaquinha online”, que angariou mais de R$ 1.280.346,86, revertidos na compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos para as famílias que perderam tudo.Agora, em sua 11a edição, o evento que já se tornou um dos maiores encontros de gastronomia do Brasil, contará com a presença de mais de 80 chefs, reunidos para angariar fundos para o projeto.

“A tragédia impactou a região como um todo e afastou o turismo recorrentemente visto em tempos passados no litoral. Por isso, estamos muito felizes em promover mais uma edição do Arraial Gastronômico, e neste ano com a missão de ajudar todos que foram atingidos pela tragédia, assim como ajudar a reestruturar a nossa região”, comenta o chef e curador do Arraial, Eudes Assis. No total, mais de 80 chefs estarão no evento servindo pratos feitos especialmente para o arraial por valores que variam de R$ 5 a R$ 35.

O chef Eudes Assis, do restaurante Taioba Gastronomia, no litoral norte de São Paulo Foto: Ricardo Castilho Jr I Custom Credit

Entre os chefs confirmados e que criarão pratos que serão servidos no evento estão Renata Vanzetto, Jefferson Rueda, Janaina Rueda,Telma Shiraishi, Pier Paolo Picchi, Edinho Engel, Giovanna Grossi, Saulo Jennings, Benny Novak, Lucas Corazza e Carol Fiorentino. A bebidas ficarão por conta dos cervejeiros artesanais do litoral, das sommeliers Daniela Bravin e Cássia Campos, do Sede261; da Carol Oda, com drinks e destilados; da Nina Bastos, do Jiquitaia, com Caju Amigo; do gin local Single Fin, do Bar do Manacá, além dos produtores de vinho Alexandre Baptista e Fabiana Fernandes, da Vinícola Cannion.

O evento terá ainda atrações para as crianças, com as tradicionais brincadeiras, como pescaria, boca do palhaço, entre outras, por R$ 5 cada, também com renda revertida para o projeto.Além do Arraial, o Buscapé disponibiliza uma chave pix para doações através do CNPJ: 11.171.772/0001-02 ou e-mail:projetobuscape1@gmail.com