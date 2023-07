A pizzaria é famosa por sua massa de fermentação lenta, com farinha italiana, ingredientes frescos e de qualidade Foto: Comida Mídia

Apesar de ser um prato adorado em vários cantos do mundo, a pizza é bem adaptável e muda um pouco sua apresentação, dependendo da região ou país onde é servida. E o mesmo acontece nas diferentes partes do Brasil, de Norte a Sul, o estilo da pizza vai se ajustando ao gosto do freguês. Para contar um pouquinho mais sobre os estilos de pizza preferidos em cada região, chamamos o Felipe Zanutto, chef d’A Pizza da Mooca.

Quando pensamos em pizza carioca e paulista, por exemplo, vemos algumas características marcantes. Para além da discordância sobre cobrir ou não a redonda com uma bela camada de ketchup, podemos identificar um padrão na pizza de São Paulo: “A massa é mais fininha, crocante e com as coberturas mais fartas. Além disso, há sabores típicos do estado, como o frango com catupiry”, explica o especialista.

Já no Rio de Janeiro, a redonda italiana mantém o queijo como ingrediente primordial em praticamente todas as pizzarias. “A massa da pizza do Rio de Janeiro não é muito diferente da paulistana, mas eles colocam mussarela em todas as versões. Então a pizza de calabresa leva queijo, a pizza de atum leva queijo. No Rio, a mussarela faz parte da cultura da pizza, que acaba se tornando sinônimo de massa, molho, mussarela e o ingrediente adicional que caracteriza o sabor”, exemplifica.

A cultura do Nordeste, segundo o especialista, se aproxima da do Rio de Janeiro, já no Sul os sabores menos tradicionais mundo afora ganham força, e vemos com mais frequência pessoas consumindo pizza de strogonoff e pizza de coração de galinha, por exemplo.

“As pizzas vão mudando e se adaptando à cultura de cada lugar, e essas características regionais são fortes. Mas, na verdade, eu acho que na pizza não tem certo ou errado. A gente tem que fazer o que gosta de comer”, finaliza Zanutto.

E, para fazer que você possa curtir uma pizza perfeita a seu gosto, te ensinamos a fazer a massa e ainda compartilhamos várias dicas de como evitar erros básicos.