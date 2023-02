Em sua terceira edição no Rio de Janeiro, o Baile da Vogue, que aconteceu ontem, nos salões do Copacabana Palace, chama a atenção todos os anos pelo tapete vermelho, coalhado de celebridades e fashionistas e pelos shows que acontecem durante a noite.

Mas não são apenas os famosos ou os shows que fazem sucesso durante a festa. O jantar, servido durante o evento, também atrai um seleto grupo de convidados - cerca de 1700 - para a celebração, que se deliciam com as ilhas espalhadas pelo salão nobre de um dos hotéis mais icônicos do Brasil.

Em sua terceira edição no Rio de Janeiro, o baile teve como tema Sonhos de Uma Noite de Verão, que foi traduzido não apenas nos trajes dos convidados como no jantar do evento. Servido à americana, o serviço de buffet foi preparado com exclusividade pela equipe do Copa, sob o comando do chef executivo Nello Casesse. Há seis anos na cozinha do hotel, o italiano Nello passou por restaurantes em seu país-natal, na França e na Inglaterra, onde trabalhou com o chef Gordon Ramsay.

Em entrevista ao Paladar, Casesse contou que é sempre uma grande responsabilidade trabalhar com eventos grandiosos como este. E, que, embora o menu ofereça pratos clássicos da cozinha internacional e da gastronomia brasileira, a maioria das criações são feitas com exclusividade. “Sempre que recebemos grandes festas, fazemos uma pesquisa sobre o tema e a partir daí criamos pratos especiais e mesclamos com receitas que são nossa assinatura”, contou. “Não podemos deixar de surpreender os clientes com receitas inovadoras, mas procuramos trazer opções “comfort”, com foco no ingrediente premium e na sua qualidade, sem alterar muito o sabor.”

Choux de limão e macarons fizeram parte do menu de sobremesas do Baile da Vogue Foto: Claudia Lima

Em 2022, sob o tema Brasilidade Fantástica, o bufê contou com pratos da culinária de várias regiões do Brasil. Para esta edição, foram privilegiados pratos com influências italianas e brasileiras. “A partir da escolha do tema, fazemos um trabalho a quatro mãos junto com o chef, pensando, além do fluxo do evento, em trazer sempre pratos leves, que incluem clássicos do Copa que todo mundo quer conhecer”, disse Carolina Correa, gerente de eventos da editora Condé Nast, responsável pela publicação.

Entre as sugestões servidas nas ilhas dispostas no salão do Copa, praças frias e quentes, algumas opções vegetarianas, como saladas e legumes grelhados com vinagrete de castanhas brasileiras, além de massas diversas. Os destaques foram o Ceviche, feito com frutas tropicais, o Ragu de Cogumelos e Alho Poró, a Terrine de Queijo, a Torta de Brie com Damasco e o Picadinho do Copa, prato que faz parte da história do hotel, que completa 100 anos em agosto.

Segundo o chef, a preparação dos pratos do bufê começa pelo menos três dias antes. “Precisamos de uma certa antecedência para iniciar as cocções mais longas, mas os pratos todos são finalizados no dia”, apressa-se em explicar. “Isso garante o frescor e a qualidade do produto final.”

Também inspirada na temática Sonhos de Uma Noite de Verão, a mixologista Néli Pereira, desenvolveu cinco receitas que tiveram o verão carioca como protagonista, caso do Rio Mule, com abacaxi , hortelã, vodca e tônica, e o Coquinho, feito com água de coco e vodca. “Pensei em drinks que são a cara do nosso verão brasileiro, com ingredientes leves e familiares, como água de coco e chá mate. Essa combinação de sabores já são bem presentes nas praias do Rio”, contou.