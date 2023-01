A coquetelaria de dois achados de SP: o Mapu e o Shoshana Delishop

Olá, amigos

todos bem?

Essa é a última coluna do ano. O Balcão vai tirar uma semaninha para recuperar o fígado (ops), as energias, e retomar na primeira sexta-feira de janeiro.

Hoje, quero indicar dois lugares que visitei neste fim de ano e que foram ótimas surpresas: o Mapu e o Shoshana Delishop - restaurantes com coquetelaria de alto nível.

Vou começar pelo Mapu, restaurante de cozinha taiwanesa na Vila Mariana. O responsável pelos drinques da casa é o excelente Maurício Barbosa ( que já esteve à frente da coquetelaria do Tuju, por exemplo). Tão genial quanto discreto, Barbosa não frequenta a badalação do mundo dos bartenders, mas sempre entrega um trabalho impecável.

No Mapu, destaque para o Milkfish, um milk punch com spiced rum, licor de laranja, falernum de amêndoas, chá assam, maçã e limão.

Também não deixe de experimentar dois drinques surpreendes como cachaça: o Larissau - com cachaça envelhecida em carvalho, vermute, mel de cacau, limão, bitter de laranja e café; e o Chora Que Ela Volta - com cachaça envelhecida em carvalho, jerez fino, lillet, mel mandaguari e sal de shissô.

No Mapu, não existe um balcão. Os coquetéis são preparados em um cantinho perto da cozinha (o que não é problema nenhum). Mas, em 2023, Maurício deve ter um bar para chamar de seu (dos mesmos donos do Mapu).

Já o Shoshana, um dos lugares imperdíveis do Bom Retiro (cozinha judaica), tem a coquetelaria de Günter Sarfert (aqui, conectada com as raízes judaicas). Para fãs de martinis, recomendo (com entusiasmo) o Mensch Martini (vodca infusionada com azeite, gim, vermute seco e salmoura de picles).

Outro destaque é o Heschel (aqui, para os aficionados por old fashioned). O coquetel leva bourbon, Krupnik (feito na casa - com vodca, mel e especiarias), vodca e Cynar 70.

Mapu e Shoshana são dois achados da cidade. As duas casas já têm o merecido reconhecimento pela gastronomia. Agora, merecem também uma visita de quem tem paixão por coquetelaria.

Mapu: R. Áurea, 267 - Vila Mariana

Shoshana: R. Correia de Melo, 206, Bom Retiro.

A Brown-Forman traz o Fords Gin ao Brasil. Desenvolvida no Sul de Londres por Charles Maxwell e Simon Ford, duas das mais reconhecidas personalidades mundiais da indústria de gim, e por um seleto grupo de bartenders, a bebida combina nove botânicos. Além do tradicional zimbro, o Fords Gin também leva semente de coentro, frutas cítricas (laranja amarga, limão e casca de toranja), florais (flor de jasmim e lírio) e especiarias (raiz de angélica e cássia).

