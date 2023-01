A coquetelaria leve e ‘redondinha’ do Modern Mamma Osteria

Olá,

amigos.

Todos bem?





O Balcão de hoje visita um dos restaurantes italianos mais renomados de SP, o Modern Mamma Osteria.

Claro, o motivo da nossa visita foi etílico, mais especificamente para tentar entender o sucesso que os coqueteis estão fazendo nas duas casas ( na de Pinheiros e no Itaim Bibi).





Basílio Bianco.





Segundo a própria casa, logo após a pandemia, o restaurante teve um incremento de mais de 50% na venda de drinques - crescimento que, segundo o Modern Mamma Osteria, teria sido puxado pelo consumo das mulheres. Hoje, em média, são um pouco mais de 11 mil drinques mensais saindo da barra das unidades do Momma.





Drinques leves e refrescantes.





O responsável pela coquetelaria dos restaurantes é Ricardo Barreiro. Ele teve passagem pelo quase mítico MyNy (ao lado de Spencer Amereno Jr. e Kennedy Nascimento) e foi gerente de bebidas do Grand Hyatt. Em 2021, ficou entre os dez finalistas brasileiros no World Class.

A carta aposta na refrescância e leveza - o que, provavelmente, tem sido um fator fundamental na conquista dos clientes.





Ricardo Barreiro.





Destaque para o Basílico Bianco, um milk punch com gim, limão siciliano e manjericão - basicamente um Basil Smash clarificado. Redondinho e aveludado. Certamente um coquetel vendedor.

Na linha dos spritz, um dos maiores sucessos do restaurante, minha indicação é o Spring Spritz, com Ketel One Botanical grapefruit e rose, licor de cassis, limão e espumante.

Para um clássico levemente modificado, tente o Julepino - com bourbon, pepino, limão e xarope de pêssego.

Ok, você é do meu time e quer finalizar com algo um pouco mais encorpado. Então, minha sugestão é correr os olhos até a carta de negronis e suas variações. A pedida aqui é o Coffee Negroni. Ele leva, gim, amaro, vermute rosso e uma saborosa espuma de café.





Foto: Estadão

Modern Mamma Osteria

Rua Manuel Guedes, 160 - Itaim Bibi.

Rua Ferreira de Araújo, 342 - Pinheiros.