Banqueta Bar busca raízes do Brasil em nova carta de coquetéis

O balcão de hoje vai ao Banqueta e também dá uma passadinha no Cantinho. Também temos notícias sobre o World Class.

Ah, aquele lembrete: ainda está rolando a Negroni Week!

O mundo da coquetelaria continua ‘a milhão’.

Nossa primeira parada é lá no bairro de Moema. Aliás, aqui vale um parêntesis, trata-se de uma vizinhança pouco procurada para quem procura boa coquetelaria na cidade. Acho que começar explorando a região pela Banqueta Bar é uma ótima ideia.

Com cinco anos de bons serviços prestados ao mundo etílico, o Banqueta Bar acaba de lançar a carta Raízes do Brasil – com foco em ingredientes típicos do País. O menu foi criado pela dupla Igor Bauer e Erika Mendes.

Banqueta procura raízes brasileiras Foto: Tales Hidequi

Destaque para o coquetel Odorata – com bourbon, brandy de jerez , amaro, bitter de cacau com cumaru e óleo de castanha do Pará.

Também recomendo o Kupu Martini - com vodka, vermute seco, lillet, licor de cupuaçu, solução salina e óleo de hortelã.

Outra pedida imperdível é o Candango - com uísque irlandês, cynar, licor de castanha Baru e perfume de Emburana.

Um detalhe importante, o Banqueta tem uma política de preços bastante interessante (principalmente se você levar em conta os valores praticados nos bares de coquetelaria). Os drinques autorais custam entre R$34 e R$ 38.

O Banqueta fica na Avenida Cotovia, 619 – em Moema.

O Banqueta bar fica em Moema Foto: Tales Hidequi

CANTINHO

No último final de semana, esse ‘balconista’ foi dar um rolê pela Santa Cecília. Como de praxe, fui tomar um caju amigo (com amigos) lá no Bagaceira. Na saída, visitei o recém-aberto Cantinho (que fica pertinho do já citado Bagaceira).

De cara, o Cantinho já ganha pelo clima. O ar despojado me pegou de primeira. Parece um ‘canto’ legal para passar uma agradável tarde de sábado, por exemplo.

Recomendo experimentar o Negroni de Jabuticaba - com gim, vermute de jabuticaba e Campari com infusão de Jabuticaba.

Negroni de Jabuticaba Foto: Débora Beatriz

Também experimentei o excelente Lá do Cerrado (que não está na carta oficial da casa) - com dois tipos de cachaça (uma delas infusionada com doce de Buriti), concentrado de goiaba vermelha, limão e pimenta (drinque clarificado).

A casa também tem batidinhas de maracujá com erva doce e de Pitanga.

O bartender responsável pela carta é o Ivan Noé.

Quero voltar, mas super recomendo.

O Cantinho fica na Rua Frederico Abranches, 160 - Santa Cecília.

Cantinho Bar Foto: Débora Beatriz

WORLD CLASS

São Paulo recebe o World Class, maior evento de coquetelaria do mundo, nos próximos dias 26 e 28 de setembro. A competição reúne profissionais de coquetelaria de 54 países, que disputam provas técnicas. A curitibana Vitória Kurihara, vencedora da etapa nacional, será a representante brasileira na disputa.

A jornalista, escritora e mixologista Néli Pereira (dona do Espaço Zebra) será a apresentadora da final do World Class.