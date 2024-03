Bar brasileiro mais bem colocado na lista de melhores do mundo lança nova carta de coquetéis

Olá,

amigos do Balcão!

Todos bem?

O Tan Tan, bar brasileiro mais bem colocado nas mais recentes edições do World’s 50 Best Bars Awards 2023 (na 56º posição), acaba de lançar sua mais nova carta de coquetéis.

Mas antes de falar de bebida, preciso chamar atenção para a nova estação de trabalho e balcão do Tan Tan.

Sei, sei, é coisa de nerd de coquetelaria, mas é preciso registrar essa estação desenhada pela empresa norueguesa Behind Bars. Quem for beber por lá, por favor, preste atenção nesse “detalhe”.

O Tan Tan tem quase 9 anos de vida e uma inegável consistência desde seus primeiros passos (ainda no tempo em que era um noodle bar). Conduzido pelo chef Thiago Bañares, o lugar sempre teve ótimos chefs de bar - como Douglas Peres, Alex Mesquita e o atual Caio Carvalhaes.

Salty Burn Foto: Tati Frison

Com tanta (boa) bagagem acumulada, o bar teve a inteligência de " se descomplicar” para “avançar”.

Normalmente, bares que chegam no nível de reconhecimento do Tan Tan tendem a aproveitar a fama para mergulhar em processos mais complexos, drinques mais cabeçudos e “o público que se vire para captar a genialidade da coisa (líquida)”

Mas não na nova carta do Tan Tan.

É como se Bañares e Carvalhaes pegassem nas mãos do cliente e os acalmasse: “não, não precisa ter medo, vem cá que vou te mostrar um drinque bacana...”

E assim, as regras do “menos é mais” e da “simplicidade que atinge a excelência” são aplicadas aos novos drinques.

Ilha do Medo Foto: Tati Frison

Vou recomendar alguns aqui:

Comecei pelo Cavagna - que leva Awamori, Campari (infusionado no morango e Fernet). Atenção para o bom uso do Awamori (não é fácil encontrar bons drinques com ele).

Entre os sours, vale provar o Ilha do Medo - que leva cachaça envelhecida em amburana, mel de cacau, limão e especiarias. Muito bom quando um bar do tamanho do Tan Tan não foge da utilização da cachaça (e vai ajudando a quebrar o preconceito que, às vezes, vem do próprio público de bar).

Por fim, dois coquetéis que estão na minha lista do “você precisa experimentar”.

O primeiro é o martini Mr. Igarashi - que leva sochu de trigo vodca, vermute seco, licor de flor de sabugueiro e cajuína. Um drinque elegante e que pode servir como porta de entrada para quem quer começar no universo dos martinis sem sustos, sem aquele punch alcoólico característico desta categoria de coquetel.

Agora, a joia da coroa da carta é mesmo o Salty Burn - com tequila, jerez cream, vermute tinto e um xarope de goiaba salgada. Amigos, tem muita coisa acontecendo neste trago, tem a salinidade, a doçura... Um abraço etílico que deve aparecer em muitas listas de melhores drinques de 2024 no fim do ano.

O Tan Tan fica na Rua Fradique Coutinho, 153.

Mr. Igarashi Foto: Tati Frison

SHOTS, SHOTS

SHOT 1

Dia Internacional da Mulher

O Amargot Bar vai celebrar o Dia Internacional da Mulher com um happy Hour especial. Nesta sexta, dia 8, a casa irá receber quatro talentosas bartenders: Bianca Adrioli, Waka Morishita, Ramona Merencio e Fatinha Afonso. O happy hour tem início às 18h. O Amrgot fica na rua Professor Atílio Innocenti, 229.

SHOT 2

A cachaça do Zulu

No próximo dia 11, das 19h às 21h, o São Conrado Bar recebe o lançamento da cachaça Zuluzêra, assinada pelo mixologista Zulu. Com breve passagem por amburana, Zuluzêra também tem notas de especiarias e seu paladar é seco. Produzida na Bahia, pela Fazenda Cio da Terra (da premiada Cachaça Matriarca), tem 42% de teor alcoólico.