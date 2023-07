Caledonia lança carta de martinis e mergulha no mundo dos gins

Olá, amigos, todos bem?

Hoje vamos falar de martini. A paixão deste balcão. Se alguém quer me ver feliz, basta me procurar com um martini na mão.

Para além de todas as polêmicas, as regras, os mitos, os truques e outros que tais, um martini guarda tudo o que é essencial na coquetelaria.

Quando é simples, é genial; quando é complexo, tal e qual.

Um martini é o que eu levaria para uma ilha deserta.

Aliás, fiz uma lista de martinis que você deve experimentar em São Paulo. A lista deve ser publicada neste sábado aqui no portal do Estadão.

Os martinis são tão poderosos que acabam de ganhar uma nova morada, uma casa famosa por ser o templo do uísque.

No Caledonia, você vai encontrar quase tudo o que imaginar no universo do uísque. Não à toa, além das réguas de degustação, a casa tem ótimos drinques em que a estrela é o... uísque.

Mas o Caledonia quer mais. A carta assinada pelo mixologista Rodolfo Bob, com participação do bartender Alison Oliveira e dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle, tem o propósito de reforçar a ideia de que o Caledonia não é monotemático, mas, principalmente, reafirmar o lugar como um bar de coquetelaria.

Não à toa, a carta é toda sobre gim. Sim, são gins da Inglaterra, Escócia, Espanha, França e Itália. Ao todo, são 13 rótulos e, para cada um deles, foi criado um gim-tônica e um martini.

Vamos focar nossa energia etílica nos martinis. Todos concordam comigo, não é? (rs).

A carta propõe um passeio pela história e o desenvolvimento dos martinis. Além disso, prova, na prática, que nem todo gim é igual. No bar, cada receita da nova carta só será reproduzida com o seu gim específico.

Entre os preferidos deste balcão está o Tobermory Martinez - um Martinez feito com um gim escocês que leva um toque de malte. Aqui, o Martinez tem, além do Tobermory, um blend de vermutes infusionado com cevada e centeio e bitter de laranja (R$ 57). Muito, muito bom.

Também vale muito o investimento no Oxley Last Word. Gim inglês ainda pouco usado por aqui, o Oxley casa perfeitamente com a ideia de um Last Word - com Oxley gim, Chartreuse verde, Luxardo Maraschino e limão siciliano (R$ 65).

Um dos clássicos do Caledonia ganhou destaque nesta carta, o Tanqueray Ten Stirred Not Shaken (R$ 55). Esse entra naquela lista dos “martinis que você precisa experimentar na cidade”. Para quem gosta de um toque defumado (ou não tem medo deste toque). Eu sei, é um tanto ousado para quem não é iniciado - mas permita-se. Ele leva Tanqueray Ten Gin, Single Malt Turfado, Licor ElderFlower, Jerez Fino, Solução Salina e Alcaparrone.

E antes de ir embora, vale destacar o ótimo dry martini clássico com Martin Miller’s (R$ 57); e o Villa Ascenti Bergamotto Espresso Martini (R$ 47) - um Espresso Martini com o gim Villa Ascenti, café Novo Mundo Floraria, Bergamoncello Single Fin, Triple Syrup, Angostura Bitters e bitter de laranja (um ótimo fechamento para uma noite de martinis no Caledonia).

O Caledonia fica na R. Vupabussu, 309 - Pinheiros.