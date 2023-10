Cineclube Cortina lança carta de drinques inspirada no cinema latino-americano

Olá,

amigos do Balcão

Todos bem?

Vamos aqui no clima do feriado trazer duas dicas de bares que acabam de apresentar novas cartas: o Cineclube Cortina e o Locale Caffè.

O Cortina tem carta assinada por Chula Barmaid. O novo menu faz uma homenagem ao cinema latino-americano - e se inspira em filmes como Amores Brutos e O Segredo dos Seus Olhos.

Imagino que o desafio autoimposto por Chula (que é argentina) foi o de traduzir as emoções dos filmes para o copo.

Aliás, transformar sentimentos em coquetéis daria um bom tema para uma crônica ou para um tango.

Coquetel inspirado no filme 'Amores Brutos' Foto: Tales Hidequi

O fato é que buscar na memória, por exemplo, algo de Amores Brutos no drinque homônimo já é uma deliciosa aventura. Neste caso, o coquetel vai com purê de ameixas, uísque Singleton, Fernet, vermute seco e Talisker.

Outro que chamou minha atenção pela relação filme\coquetel foi O Segredo dos Seus Olhos (filmão, hein). Aqui, o drinque leva redução de Jack Daniels e ameixa, com infusão de cacau em vermute tinto, angostura e Cointreau Noir.

Por fim, um dos coquetéis me fez ter vontade de assistir o filme que serviu de inspiração para ele. Trata-se de um buraco na minha carreira de cinéfilo (que vou tratar de resolver). O filme é o Jogo de Cena – clássico de Eduardo Coutinho, lançado em 2007. O drinque leva um mix de Chartreuse verde, vermute Ambrato, cachaça envelhecida e cebola assada.

Drinque baseado no filme "Jogo de Cena" Foto: Tales Hidequi

O Cineclube Cortina fica na Rua. Araújo, 62, República.

Agora, vamos ao Locale Caffè

A casa tem a carta assinada por um dos nomes mais importantes da coquetelaria brasileira, o bartender e mixologista Márcio Silva.

Desta vez, Silva e equipe decidiram manter alguns coquetéis antigos, reformular alguns e criar novidades para a carta. Eles também trouxeram as criações feitas para o Locale Ristorante para dentro do contexto do bar.

Neste sentido, não deixe de provar o L’Universo (The Macallan Sherry Oak 12Y, licor de laranja com especiarias, sambuca e cevada maltada) e o Cannolo (Bourbon Maker’s Mark filtrado em casca de cannoli e doce de leite, mix de vermutes, amêndoas, cítricos e bittes). Os dois coquetéis já entraram naquela lista do “tem que...” - tem que experimentar!

Coquetel 'Cannolo' Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto

Outro destaque é o aperitivo Giornale - com mix de vermutes, Cynar 70, cachaça e café. E o Triest Punch - um mix clarificado de negroni, boulevardier e Kingston - com chardonnay.

Para quem prefere drinques mais leves, o Locale apresenta drinques como o Cosmonik - com vodca, aperol, chardonnay gaseificado, cranberry, laranja e espuma de gengibre com amarena. Detalhe para a qualidade da espuma - que é leve e delicada.

O Locale Caffè fica na Rua Manoel Guedes, 349 - Itaim Bibi.