Conheça as ‘prescrições do Dr. Spencer Amereno’ na nova carta do Guilhotina Bar

Sempre que o boato de uma carta nova assinada pelo bartender Spencer Amereno Jr. começa a ganhar corpo, uma ansiedade começa a fazer cócegas no povo da coquetelaria.

Desta vez, o boato é real. No próximo dia 31 de janeiro, o Guilhotina Bar lança um novo menu de autoria do Spencer (um dos maiores bartenders do País - caso você ainda não saiba). Batizado de Antikamnia, a carta traz doze coquetéis autorais (um para cada mês do ano).

Spencer Amereno Jr. Crédito: Rodolfo Regini Foto: Estadão

Aliás, o nome Antikamnia vem do analgésico criado em 1890, no Missouri, Estados Unidos. Na ocasião, a divulgação do medicamento era feita pelo médico e artista Louis Crusius - que criou um calendário ilustrado com esqueletos.

Então, vamos descobrir um pouquinho do que o Dr. Amereno está nos receitando para a temporada que está prestes a começar...

Coquetel da carta nova do Guilhorina. Crédito: Rodolfo Regini Foto: Estadão

O Balcão ainda não experimentou os novos drinques, mas já sabemos o que vem por aí. Entre os lançamentos está o Codeine (R$ 43) com Havana Club 3, Cambuci salgado e limão galego.

Já o drinque que leva o nome da carta, o Antikamnia (R$ 47) é feito com o gin Jardim Botânico, Hidromel, limão tahiti, drambuie flambado com garnish de grade de mel.

O Skulls (R$ 43) já me parece um pouco mais encorpado - e leva tequila blanco, tucupi, consomê de legumes, german lager e a Panc peixinho (frita e empanada).

Coquetel da carta nova do Guilhorina. Crédito: Rodolfo Regini Foto: Estadão

Outros drinques que chamaram a atenção deste balcão, ao menos em teoria (pela relação de ingredientes) foram o H3C (R$ 54,00), com Gentlemen Jack, rum Parnaioca, mel de romã, limão-siciliano e angostura Cocoa Bitters; e o Medicine (R$ 43,00), com Tequila Blanco com gordura de coco combinada com Tokaji dry, Campari e guarnição de sponge cake, um bolo aerado de carvão ativado.

Na nova carta continuam aparecendo outros onze clássicos já consagrados do Guilhotina, como o Verjus (R$ 43,00) e o Velho Nogueira (R$ 50,00), vermute tinto com nogueira, vermute seco, Ramazzotti Rosato e flor de mel.

Coquetel da carta nova do Guilhorina. Crédito: Rodolfo Regini Foto: Estadão

Notícias

Howler Head

Está chegando ao Brasil o Howler Head, uísque premium original com aroma natural de banana. O produto foi adquirido pelo Grupo Campari, com uma participação inicial de 15%. Ele já está sendo vendido no Rio de Janeiro. Em fevereiro, ele chega a outros pontos do País.

Bar de Prosecco

Conhecida por ser uma das marcas de prosecco mais vendidas no mundo, a Mionetto, pertencente ao portfólio de bebidas da Henkell Freixenet, acaba de inaugurar um bar especial, dentro do complexo gastronômico do Eataly, em São Paulo.

Cocktail Clube

A APTK Spirits, empresa de coquetéis engarrafados que tem como sócio o premiadíssimo bartender Ale D’Agostino, lança o “Cocktail Clube” - um clube de assinatura de coquetéis. O Cocktail Clube é focado exclusivamente no e-commerce e disponibiliza três possibilidades de planos. No Bronze (R$ 119,99 por mês), o cliente recebe mensalmente um drinque engarrafado de 375ml mais um voucher de desconto nas lojas, uma ficha técnica com detalhes sobre a bebida e um brinde exclusivo. No Prata (R$ 219,99 por mês) vão dois drinques e no Ouro (R$ 329,99 por mês) são três garrafas e ainda um acessório surpresa.