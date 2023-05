Conheça o 'No Barbie Girl', um coquetel inspirado nos tradicionais milkshakes

Olá, amigos. Todos bem?

Nesta quinta-feira, a coquetelaria brasileira perdeu uma das suas maiores referências. Perdemos o Mestre Derivan.

Derivan Ferreira de Souza foi pioneiro, desbravou o 'mundão' dos coquetéis em uma época em que tudo era mato neste setor. No tempo em que os profissionais não tinham o equipamento adequado, as melhores bebidas quase não chegavam por aqui e, principalmente, o brasileiro ainda não tinha desenvolvido uma cultura etílica.

Mestre Derivan no Blue Note. Crédito: Iara Morselli

Mas Derivan nunca deixou de sacudir as coqueteleiras. Sempre que cruzei com ele, encontrei um profissional animado e cheio de energia.

Uma das coisas mais emocionantes de se ver era a entrega do 'Mestre' durante as edições do Concurso Rabo de Galo.

Escrevi para minha outra coluna aqui no jornal a notícia da partida de Derivan. Nesta apuração, ouvi do consultor de bares e marcas, Rafael Mariachi, que aquela quinta-feira era o dia mais triste da coquetelaria brasileira.

Foi mesmo.

Mas o que o Mestre gostaria é que a gente não deixasse a coqueteleira cair. Com a benção do Mestre Derivan, nós seguimos.

Leia aqui a matéria publicada na quinta-feira.

Seguimos com as novidades por aqui.

Daisy Nights

O Hey Daisy, restaurante especializado em café da manhã e brunch no Baixo Pinheiros, acaba de inaugurar um novo formato: o bar Daisy Nights.

Sob o comando do bartender Chris Carijó, a carta de drinques traz 12 coquetéis.

Esse balcão está curioso para experimentar o No Barbie Girl, inspirado nos tradicionais milkshakes dos EUA, feito com tequila, vermute e cobertura de xarope de framboesa.

No Barbie Girl. Gustavo Steffen

Outro que parece promissor é o Micky Jagermeister, com base de bourbon, jagermeister, chá mate e cold brew.

A casa traz em sua decoração muitas referências dos anos 1970, um balcão em granilite cor de rosa e papel de parede com temática tropical.

Micky Jaggermeister. Gustavo Steffen

Na R. Padre Carvalho, 185 - Pinheiros.

Campari Bartender Competition

Os finalistas da 3ª edição do Campari Bartender Competition são Leonardo Santos (RJ), Lucas Gomez (SC) e Maxsuel Galvão (SE). Eles conquistaram uma vaga para a final e estão na disputa para ganhar uma viagem para Itália para conhecer a matriz e todo o universo de Campari e, possivelmente, se tornar embaixador da marca por um ano.

World Class

Já nos preparativos para a edição global do World Class, que acontece este ano no Brasil, a Diageo acaba de anunciar o lançamento do documentário "Spirit", exclusivamente no Prime Video, que retrata o dia a dia dos finalistas da competição em 2022, que aconteceu em Sidney, na Austrália. O documentário revela os desafios de três dos melhores bartenders do mundo enquanto se preparam para criar os coquetéis mais importantes de suas carreiras.

Aliás,

O World Class Brasil já tem os seus 6 finalistas:

Grace Kioko Sato - São Paulo/ KotoriJairo Gama - São Paulo/ vVstaMauro Melo - São Paulo/ PiccoRafael Câmara - Porto Alegre/ Meskla Rodolfo Bob - São Paulo/ CaledôniaVitória Kurihara - Curitiba/ Duq

A final acontece no próximo dia 5 de junho, no Pavilhão da Bienal.

Lançamento

O bar Astor e a APTK (fundada com a assinatura de Alexandre D'Agostino, já premiado como o melhor bartender de São Paulo) lançam duas garrafas de vermute artesanal: o Vermute Bianco e o Vermute Rosso (R$ 140 cada um). As duas podem ser compradas no próprio Astor.