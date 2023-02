Conheça os bares de coquetelaria que promovem ‘bailinhos de carnaval’

E chegou o carnaval, amigos!

Hoje vamos falar de dois bares de coquetelaria que estarão abertos para 'bailinhos carnavalescos', o Drosophyla Bar e Telefone Speakeasy.

Esse balcão gosta e não é pouca de uma folia.

Então vamos lá.

Pra quem é do Allah-la-ô, ô-ô-ô, ô-ô-ô, o Drô vem com a 6ª edição do CarnaBall. Tratam -se de bailinhos de Carnaval 'vintage', com trilha sonora repleta de marchinhas antigas, como Chiquita Bacana, Cidade Maravilhosa, Índio quer Apito, Cabeleira, Bandeira Branca. Nos bailes de sexta e sábado, a equipe do bar estará atenta para avaliar a melhor fantasia, que será presenteada com uma garrafa do Gin Jardim Botânico.Os ingressos: de R$ 45 a R$90. Quando estiver por lá, não deixe de tomar um coquetel da casa. O bar é bemmm interessantes.

Já o Telefone Speakeasy apresenta o Carnaval Vintage, programação especial que acontece até o dia 21 de fevereiro.

O bar propõe uma viagem no tempo através dos itens de decoração que passam dos anos 30 a 2000. A pista de dança ganha vida ao som do DJ Leandro Trigo, que toca um mix de brasilidades e clássicos do carnaval. E para incentivar os foliões a entrarem no clima, quem estiver fantasiado ficará isento de consuma mínima. O Telefone oferece um cardápio completo de drinques com toques carnavalescos, como o Oh Là Là (sur l'orange aptk, amaretto, limão, cupuaçu e tônica Limão).

Tem clima de carnaval também

No G&T Gin Bar o clima também é de carnaval. A casa que está com ambiente repaginado apresenta opções exclusivas para o período como o Frevo (gim, licor curaçau blue, limão Tahiti e siciliano e Sprite lemon fresh), o Maracatu (gim, maracujá, limão siciliano, mel, hortelã e Schweppes) e outros.

Na pick up , os mais diversos clássicos do carnaval brasileiro animam a festa.

Endereços:

Drosophyla Bar - Rua Nestor Pestana, 163 - Consolação

Telefone Speakeasy - Rua Haddock Lobo, 60 - Cerqueira César.

G&T Gin Bar -Rua Oscar freire, 604, Jardins.

Quer mais carnaval?

O Seen São Paulo apresenta drinques exclusivos para o período carnavalesco, São releituras inusitadas de clássicos de boteco elaboradas pelo head barman, Heitor Marin. As três novas opções são o Rabo de Galo Seen, com cachaça, vermute tinto, Cynar, Agostura Bitter e limão desidratado, o Maria Mole Seen, que leva brandy, vermute seco e bitter de laranja, e o Bombeirinho Seen, trazendo cachaça, xarope artesanal de framboesa, Campari e suco de limão. O Seen fica no Tivoli Mofarrej, na Alameda Santos, 1437 - Jardim Paulista.

E mais confete!

A Bombay Sapphire, marca de gim pertencente ao Grupo Bacardi, confirmou sua presença no Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Durante os dias 18, 19, 20 e 25, Bombay contará com ativações exclusivas nos camarotes Mar e Allegria. A vodca a Grey Goose também confirmou presença nesses camarotes.

E agora a serpentina:

Para quem irá comemorar o carnaval de 2023 na capital paulista, o Camarote Aquarela surge com bares selecionados da cidade e apresentações musicais. Em sua primeira edição no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, nos dias 17, 18, 19 e 25 de fevereiro o camarote conta com mais de 10 atrações confirmadas - e a presença dos bares da região do Itaim. como Mahau, Amargot, Beco do Espeto, Ruazinha e Aurora. Os ingressos são diários e estão disponíveis no site da Sympla, com valores a partir de R$ 250. Além disso, o evento oferece serviço de van até o Sambódromo.