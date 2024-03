Coquetéis para ‘empreendedores’ e ‘ativistas’ na nova carta do Santana Bar

Olá, amigos!

Todos bem?

No Balcão de hoje vamos falar um pouco sobre a nova carta de um do Santana Bar.

Mesmo com poucos anos de vida, abriu em novembro de 2020, ele já tem o seu lugar cativo entre os bares mais instigantes (provocadores) de SP.

Desta vez, Santana segue transformando perfis comportamentais em experiências líquidas.

PUBLICIDADE

Características como “empreendedor” “ativista”, “explorador”, “prático” e “animador” batizaram alguns dos coquetéis da nova leva.

O Apoiador Foto: Tales Hidequi

Um ponto importante do trabalho no Santana é o espírito de colaboração da equipe para a criação das cartas.

Capitaneados por Gabriel Santana, o time, que tem nomes como Vinícius Demian (que acaba de voltar de uma temporada no Le Syndicat, em Paris) e Matheus Pacheco, trabalha de forma conjunta para chegar ao resultado final de cada coquetel.

Além disso, nesta última carta, é possível encontrar elementos do projeto Viagem com Santana - que tinha como proposta promover experiências sensoriais a cada gole.

PUBLICIDADE

É o que acontece agora.

Cada coquetel tem um “encanto” específico. Pode ser uma brincadeira interativa, um snack ou uma guarnição.

Lógico Foto: Tales Hidequi

Eu começaria a noite no Santana com o Apoiador, um milk punch de mamão, vodka, limão sicilano, iogurte Grego e pimenta da Jamaica.

Um dos destaques é o Lógico ( com Zacapa 23 fat-washed no óleo de abacate e cordial de abacate e água de tomate). O coquetel vem com uma nuvem de água de tomate inspirada no balão comestível de gás hélio.

PUBLICIDADE

Na mesma linha, tente o empreendedor, que leva bourbon com infusão de nibs de Cacau, Campari, Aperol, Canela, Calvados, Jerez e Óleo de Coco.

Drinques com perfil comportamental Foto: Tales Hidequi

Outro que vale a pena conhecer é o Cônsul, com uísque escocês (blend), café, água de abacaxi com baunilha do cerrado.

Para finalizar, abrace o mistério “?”. Sim, o coquetel identificado pelo ponto de interrogação é feito com tinta de lula, gergelim preto, vinho Malbec e tequila Don Julio.

Mais um trabalho que faz jus ao sucesso do bar.

PUBLICIDADE

O Santana fica na Rua Joaquim Antunes, 1026.

Cônsul Foto: Tales Hidequi

Lula Mascella no Bar Caju

Localizado no lobby do JW Marriott Hotel São Paulo, o Bar Caju, comandado por Gustavo Rômulo, recebe o bartender Lula Mascella, do Picco Bar, para um Guest Bartender exclusivo na próxima terça-feira (26). Na ocasião, seis coquetéis especiais serão apresentados pela dupla.

Márcio Silva no Metzi

PUBLICIDADE

Já no dia 27, o premiado bartender Márcio Silva vai estar no recém-remodelado bar do restaurante Metzi. Ele vai assumir os domínios dos chefs Eduardo Ortiz e Luana Sabino, e do bartender Allan Suarez, que assina a nova carta de drinks autorais da casa. Para marcar a data, um coquetel especial a base de mezcal, vinho riesling, abacaxi, manga, cítricos, manjericão e sal de formiga foi criado. Márcio Silva abre no final de abril o Exímia Bar. O Metzi fica na Rua João Moura, 861.

5 Almas

Neste mês da mulher foi lançado nacionalmente o Blend 5 Almas, desenvolvido através da união de uma mestra e doutora em produção de cachaça, Aline Bortolletto, e cinco empreendedoras do mundo da Cachaça, de quatro estados brasileiros. São elas: Elk Barreto, Cris Amin, Adeylza Matos, Ilíada Terra e Célia Regina Miranda Della Colletta de Mattos.