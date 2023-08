Coquetéis para o Dia dos Pais; saiba como fazer

Olá, amigos!

Todos bem?

Vamos aproveitar a data para arriscar um post no estilo “drinques para o dia dos Pais”.

Não sei, mas quando penso no tema me vem logo um oldfashioned. Ou, quiçá, um negroni...

Mas decidi perguntar para alguns bartenders sobre qual seria esse coquetel.

O primeiro a me responder foi o Thiago Toalha ( do Fiíca Bar - Rua Treze de Maio, 798)

Toalha trouxe o Godchild, uma versão do Godfather.

" É uma variação deliciosa de The Godfather. Mudamos a base clássica feita com Blended Scotch por Conhaque”, contou.

Godchild para o Dia dos Pais Foto: Arquivo Pessoal

O Godfather é um coquetel da década de 1970, nomeado em homenagem ao filme O Poderoso Chefão, ‘The Godfather’ no original é formado por apenas dois ingredientes - uísque, e licor amaretto. (Em algumas receitas, você vai encontrar também algo como dois dashes de bitter aromático).

Basicamente ele é:

60ml de uísque

30ml de Amaretto

Montado direto em um copo baixo com gelo

Já a versão Godchild:

Em um Mixing Glass adicione:

60ml Conhaque (conhaque ou brandy)

20ml Amaretto

2 dashes de Bitter aromático





“Adicione bastante gelo e mexa por aproximadamente 12 segundos. Com o auxílio de um strainer, faça uma coagem simples para um copo baixo com gelo. E finalize com um twist e casca de laranja. Esse coquetel é de um extremo bom gosto e fácil de fazer. Saúde a todos os papais, em especial o meu, o Sr Luiz Gonzaga”, explica Toalha.

Já o Bartender Alison Oliveira, head bartender do Caledonia (Rua Vupabussu, 309) trouxe para o dia dos pais o autoral Sampa City. Você pode pedir direto para ele no bar ou tentar em casa. Não é difícil:

Sampa City:

60 ml de Black Label

30 ml de vermute aromatizado com café

4 dashs de bitter de cacau

Chocolate 75%

Mexa todos ingredientes em um mixing Glass com gelo (claro, exceto o chocolate). Coe para uma taça de martini previamente gelada. Use o chocolate como garnish - para harmonizar o seu drinque.

Do Cascasse Il Mondo Bar (Rua Tucuna, 724) veio o coquetel do João Menon.

Trata-se do Black Manhatted.

40ml Bourbon

20ml Laphroaig

30ml Averna

Angostura Cacau Bitter 2 dashs

Angostura Orange Bitter 1 dash

Solução Salina

Garnish: azeitona sicilianaMexa todos ingredientes em um mixing Glass com gelo . Coe para uma taça de martini previamente gelada.

Quer algo mais trabalhoso? O Kevin Cavalcante, do restaurante Imakay (Rua Urussui, 330), oferece neste dia Dos Pais o Royal Kemuri.

Para quem quiser tentar, só seguir a receita. Ou ir experimentar lá no Imakay (mais fácil).

Ingredientes

60 ml de uísque Black Label

10 ml de xarope de banchá (chá verde japonês)*

2 dash de angostura Bitter

Lasca de macieira (para a defumação)**

*Para o xarope de banchá

Ingredientes

250g de açúcar refinado

250ml de água

50g de banchá

Modo de preparar

Em uma panela com fogo baixo adicione a água e o banchá, deixe por 1 minuto, depois adicione o açúcar e misture até diluir completamente o açúcar. Em seguida, coe a mistura e reserve até esfriar.

Para o coquetel

Modo de preparar

**Defumação (opcional): antes de preparar o coquetel, acenda uma lasca de macieira e coloque sobre uma superfície que não queime. Vire um copo baixo de cabeça para baixo sobre a lasca fumegante e deixe que ele encha de fumaça. Enquanto isso, prepare o coquetel.

Em um mixing glass, adicione o Black Label, o xarope de banchá e o bitter Angostura.

Coloque bastante gelo e mexa por alguns segundos com a ajuda de uma bailarina.

Pegue o copo com a fumaça, adicione gelo e, sobre ele, verta o líquido do minxing glass coado.

Royal Kemuri Foto: Obake

