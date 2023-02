GreenKitchen volta com coquetéis de Thiago Pereira; conheça também os drinques da Adega Santiago

Olá, amigos! Todos bem?

O Balcão de hoje fala um pouco sobre a volta da GreenKitchen Brasil.

Idealizado pelo casal Fábio e Daniele Zukerman, o restaurante baseado em preparos com alimentação vegetal, abre as portas em Pinheiros, na Rua Benjamim Egas, 275 - próximo ao Sede 261 (bar de vinhos). A inauguração oficial acontece no próximo dia 7.

A GreenKitchen, que já tem uma longa trajetória, ficou conhecida pela unidade localizada no centro da cidade - que fechou no fim do ano passado.

Drinque autoral na GreenKitchen. Foto: Gustavo Steffen

Na nova casa, o cardápio é assinado pelo chef Vítor Asprino - que traz como destaque sugestões especiais de brunch para os finais de semana.

Mas vamos focar no copo. A carta de drinques é assinada pelo premiado mixologista Thiago Pereira, sócio no Koya 88 e o Bar Bagaceira.

Dentre as opções há criações como o Lemon Glass Martini (R$ 35) feito gin, suco de capim limão, néctar de maçã verde, limão tahiti e orzata; o Haru (R$ 37) com Jim Beam Black, creme de abacaxi, calda de alecrim, licor de Yuzu, cítricos e bitter de cacau e o Haiboru de melancia (R$ 35) com gin, extrato de gengibre, cítrico e soda de melancia.

Clássicos como o Old Fashioned, Negroni e Fitzgerald também estão disponíveis na carta.

Coquetel de Thiago Pereira. Foto: Gustavo Steffen

No Adega Santiago

Essa semana esse balcão também continuou sua missão de descobrir um pouco da coquetelaria feita em restaurantes. Visitei o Adega Santiago - em seu mais recente endereço, noShops Jardins - Rua Haddock Lobo, 1626 - Jardins.

O restaurante tem uma carta que atende todas as suas unidades. Agora, os autorais estão em uma "pegada verão". Existe também uma grande variedade de spritz e drinques clássicos. Destaque para as opções de dry martini - o que eu tomei estava ótimo.

Dry Martini. Arquivo Pessoal Foto: Estadão

Dos autorais, recomendo o Sierra Nevada (R$39) - com rum, triple sec, gengibre, Angostura, siciliano e espuma de chope.

Para quem ainda está na onda dos Mules, a opção é o Morenito (R$ 45) - com rum, bourbon, abacaxi,mel, mix cítrico e espuma.

Assim como outros restaurantes, a casa não identifica o autor ou autores de cada coquetel criado para casa. A torcida deste blog é para que os restaurantes passem a creditar os profissionais de bar quando o trabalho for autoral.

Sierra Nevada. Arquivo Pessoal Foto: Estadão

Concurso

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cointreau, marca do licor de laranja mais famoso do mundo, importado pela Interfood para o Brasil, realiza o "Margarita Challenge". No dia 22 de fevereiro, serão divulgados os 10 semifinalistas que seguirão para o desafio final no mês de abril, em Paris.

Lançamento

Para marcar sua expansão, a cachaça orgânica Pindorama lança a série Ouro. No centro do rótulo, desenvolvido por Oveja & Remi, renomado escritório argentino de design, se destaca a imagem de uma mulher, inspirada em Iara, a deusa das águas. Ela encontra-se dentro de uma canoa, levando um barril de cachaça rio acima, acompanhada de um boto-rosa.