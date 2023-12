Imakay lança carta de coquetéis com foco em bebidas típicas do Japão

Olá, amigos do Balcão.

Todos bem?

Essa semana fui visitar o restaurante Imakay - que acaba de colocar na rua sua nova carta de coquetéis. Criado pelo bartender Kevin Cavalcante (que desde que assumiu o balcão da casa tem se mostrado um profissional inquieto e cheio de ideias) , o menu apresenta 14 receitas que exploram bebidas típicas do Japão.

O desafio aqui é criar drinques com shochu, saquê e com o ainda pouco conhecido awamori - bebida feita em Okinawa, que difere do saquê porque é destilada, não fermentada. Outro detalhe interessante. O resultado, não necessariamente, quer representar uma coquetelaria japonesa. Não é essa a questão aqui. A intenção parece ser a de dar protagonismo aos produtos e fazer uma coquetelaria universal, acessível e até refrescante.

O drinque Okinawa Foto: Tales Hidaqui

PUBLICIDADE

O foco do trabalho de Kevin está nos coquetéis de baixo teor alcoólico (que harmonizam com os pratos da casa). Destaca-se o trabalho feito com o awamori - bebida que ainda estamos descobrindo por aqui como usar adequadamente dos drinques.

Com awamori, experimente o refrescante Sayuri - com suco de romã, limão, xarope de açúcar e bitter de laranja (ótima pedida para começar). Destaco também o Matsuíi - que leva Shochu de Cevada Takachiho Kurokoji, Tequila Infusionada com Pimenta de Cheiro, Cointreau, Limão, Sal de Katsuobushi com Campari.

Drinque da nova carta Foto: Tales Hidequi

Para uma experiência mais clássica, tente o Nippon – com jerez oloroso, vermute seco, xarope salgado de nori, vinagre de jerez, bitter umami e pó de nori.

A carta ainda tem versões orientais de Bloody Mary e Caju Amigo.

PUBLICIDADE

O Imakay fica na Rua Urussuí, 330 - Itaim Bibi.

Nippon Foto: Tales Hidequi

Sazerac

Sim, temos Sazerac entre nós. Nas últimas semanas, muitos frequentadores de bares perceberam um protagonismo do sazerac em algumas mesas e balcões. O clássico maior de New Orleans (nenhuma polêmica em relação a isso, não é) ganhou esse impulso com a chegada do double rye da marca High West (que também trouxe um bourbon). O High West está com uma ação em bares como o Caledonia, Trinca Bar, Imakay, Shiro, Terê, 50/25 Cocktail e Ilcovo. Nestas casas, você vai encontrar sazerc’s feitos com o double rye. Para quem nunca tomou, uma oportunidade. O sazerac leva : Rye (no Brasil, muita gente faz com bourbon), bitter Peychaud’s, xarope de açúcar e um toque de absinto. Você também pode experimentar uma versão com conhaque.

Rabo de Galo

PUBLICIDADE

No dia 11 de dezembro acontece em São Paulo a sexta edição do Concurso Nacional de Rabo de Galo. Essa edição foi batizada como “O Legado”, em homenagem ao Mestre Derivan (que nos deixou neste ano). O concurso que acontece no Hotel Leques, localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo, é uma competição que conta com bartenders de todas as regiões do país empenhados em produzir uma versão criativa do clássico Rabo de Galo. O coquetel icônico feito com cachaça surgiu em São Paulo, nos anos 50.

Drinques e Ostras

A 2ª edição do ‘Wine, Drinks, Beer, Oyster acontece neste sábado a partir das 11h - na Vila Pamplona (Rua Pamplona, 1197). O evento vem com ostras alagoanas e de floripa e drinques da Bitter & Co.

Tarde de drinks no AIÔ

Neste domingo, o AIÔ convida a apreciar a coquetelaria e gastronomia inspirada em Taiwan. Além da carta da casa, que inclui desde clássicos repaginados até drinques autorais, o evento terá bebidas desenvolvidas em parceria com a Campari. Destaque também para um cardápio especial de pratos para beliscar, ideal para acompanhar sua bebida. Local: Rua Áurea, 307 - Vila Mariana Data: 10/12 (domingo) das 15h as 19h.

PUBLICIDADE

Lançamentos

Daniel de Mesquita Benevides lança na próxima terça-feira o livro Gelo & Gim - com crônicas sobre drinques, receitas, cinema, música, literatura e outras misturas. O lançamento será no São Cristovão Bar e Restaurante (Rua Purpurina, 370 - Pinheiros). Benevides escreve sobre coquetelaria na Folha S.Paulo. Abaixo, um flagrante que prova toda nossa rivalidade jornalística e etílica.

Flagrante da embate etílico entre colunistas Foto: Arquivo Pessoal

O 1792 Small Batch, da Sazerac Company, chegou ao Brasil. No ano passado, ele foi vencedor da medalha de ouro no International Spirits Competition. Trata-se de um bourbon produzido na Barton 1792 Distillery, a mais antiga destilaria em operação contínua em Bardstown, no Kentucky. Seu nome é uma referência ao ano em que Kentucky tornou-se um Estado, uma homenagem à história do Bourbon.

A Casa Flora acaba de trazer para o Brasil o Licor 35 - inspirado no sabor de um símbolo de Portugal, o Pastel de Belém.

PUBLICIDADE

A Dengo finaliza 2023 com um lançamento de um Licor de Cacau (374 ml/R$ 109,90). A produção é feita a partir da transformação do cacau em nibs.