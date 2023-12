Le Jazz Petit fecha a conta de 2023 apresentando uma nova carta de coquetéis; conheça

Olá, amigos do Balcão!

Todos bem?

Vamos começar a colocar as cadeiras em cima da mesa e encaminhar 2023 para a porta de saída.

Espero que o ano de vocês tenha sido etilicamente gratificante.

Agora, na saideira de 2023, visitamos o Le Jazz Petit.

PUBLICIDADE

O bar, que fica colado ao restaurante Le Jazz, quer ser mais do que um anexo do irmão mais velho.

O charme do balcão (super disputado em alguns dias da semana) e os clientes habituais são provas da personalidade deste ‘petit’.

Ambiente do Le Jazz Petit Foto: Mário Leite

A casa acaba de renovar sua carta e cardápio, em uma quase reinauguração. O novo menu foi pensado pelo novo chefe de bar, Maicon Miguel, junto do sócio Gil Leite. Além disso, a carta mantém alguns coquetéis de cartas passadas (do tempo do bartender Thiago Toalha) e uma série de clássicos.

Da nova fornada, destaque para o Hermeto. A homenagem ao músico Hermeto Pascoal leva cachaça branca, Cynar, calda de caju e especiarias, suco de limão e bitter de laranja.

PUBLICIDADE

Drinque em homenagem ao Hermeto Pascoal Foto: Lais Acsa

Também estão na minha praia o Bisou Bisou (com uísque Chivas, jerez, vermute seco, angostura e spray de Laphroaig) e o Olivie ( com bourbon, Cynar 70 e vermute seco, finalizado com uma azeitona).

No Le Jazz Petit, o melhor mesmo é ficar no balcão e trocar uma ideia com o Maicon e equipe sobre o que pedir. A carta é grande e, certamente, algum coquetel vai se encaixar ao seu perfil de consumo.

O Le Jazz Petit fica na Rua dos Pinheiros, 262.

Bisou Bisou Foto: Laís Acsa

PUBLICIDADE

Paloma Competition

O bartender carioca Cassiano de Sousa Melo, chefe de bares do Hotel Fairmont Rio, é o vencedor do Jose Cuervo Paloma Competition 2023 com o drinque Paloma Nocturna. A competição desafiou os profissionais a criarem a melhor releitura do clássico coquetel Paloma.Inspirado nos mistérios da noite, o Paloma Nocturna é feito com a tequila Jose Cuervo Tradicional, Grapefruit super juice, cordial Timur Berry e xarope de chá Lapsang Souchong. Em segundo e terceiro lugar ficaram os coquetéis Monochrome da bartender Waka Morishita, chefe de bar do Astrolab, em Curitiba (PR), e Sombrero Brasileño, do bartender e torrador Gabriel Ribeiro da Silva, do Salaz Brasil, em Paraisópolis (MG).

Drink Designer Contest

A dupla campeã do Drink Designer Contest foi aquela formada por Rafael Welbert e Gabriel Salvini - com a experiência Pindorama.

Campanha

PUBLICIDADE

A Diageo lança no País a campanha global para o período de festas “A Magia do Consumo Responsável”. A iniciativa traz exemplos de como cada brasileiro pode fazer escolhas para beber melhor, celebrando cada momento de forma consciente: intercalando água e comida com os drinques, medindo a dose certa e até optar por bebida não alcóolica são algumas dicas. A campanha faz parte das ações da Diageo para impactar um bilhão de pessoas com mensagens de moderação no mundo até 2030. Nessa pegada, Nicola Pieetroluongo, Master of Spirits da empresa, indica também o drinque Blonde Citrus Highball: uma dose de 50 ml de Johnnie Walker Blonde, muito gelo, 150 ml de refrigerante de limão e uma rodela de laranja.

Alerta de Guest

No último guest do ano no bar Cordial, o premiado Gabriel Santana recebe, na próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro, o bartender Noel Medeiros, especialista em destilados e representante de marca. Nascido e criado na cidade de São Paulo, ele vem atuando em grandes bares, restaurantes e clubes na cidade promovendo a cachaça Jararaca.

Para a ocasião, Noel traz dias de suas criações: o coquetel Tigresa, feito com Jararaca branca, maracujá baunilha, limão tahiti e espumante brut, e o Rabo de Galinha Verde, que leva Jararaca branca, vermute seco com matchá e aperitivo de vinho branco. Além da tradicional caipirinha.

O Cordial fica na Rua Epitácio Pessoa, 32.

PUBLICIDADE

Mais Guest

Na segunda-feira, o Terê fecha o ano com um guest especial, o revival do Bar do Toninho. Por lá, Jean Ponce e o pai dele, o próprio Toninho, claro, irão revisitar clássicos do boteco que ficava no Largo da Batata, em Pinheiros. O Terê fica na Rua General Jardim, 427. A partir das 18h.

Natal 1

Neste mês de dezembro, o Mundibar está promovendo noites beneficentes - o valor arrecadado com a venda dos drinques será revertida em cestas básicas para moradores de rua. No próximo dia 18, Steph Marinkovic Nathalia Sanchez (bar dos Cravos) e Danilo Rodrigues (consultor de bares) são os convidados. Já na quinta, dia 21, é a vez de Laércio Zulu (grupo São Bento), Paulo Ravelli (50/25 Cocktails and Co. e Mauro Melo (Picco). A partir das 18h. Na Rua Itapicuru, 828 - Perdizes.

Natal 2

PUBLICIDADE

Milanese está celebrando as Festas com o lançamento de um kit exclusivo no site do CJ Fashion. O conjunto inclui uma garrafa do Negroni Milanese Riserva, acompanhado por dois copos projetados para apreciar a bebida, charutos, porta-charutos e uma caixa, ambos de couro e personalizáveis (R$2.200).