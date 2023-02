Liz Cocktails & Co vai lançar carta baseada em clássicos do cinema no dia do Oscar

Olá amigos,

todos bem?

Vamos viajar para o Rio de Janeiro.





O Liz Cocktails & Co lança no dia 12 de março, não por acaso o dia do Oscar, uma carta dedicada aos clássicos do cinema.





Não é apenas uma carta de drinques baseados em filmes, mas toda uma pesquisa envolvendo cenas clássicas, os drinques que fazem parte destas cenas e variações autorais destes drinques.

Continua após a publicidade





Além da própria carta, a casa também criou quadros, posters, postais e 'bolachas' com o mesmo tema.

"Coquetelaria e cinema sempre estiveram conectados. É uma relação que toca no lado emocional das pessoas", disse Tai Barbin, proprietário e fundador do Liz.





Na carta, são 12 filmes e séries - que partem de 1942 (Casablanca) até 2019 com o (Once Upon a Time in Hollywood - longa do Quentin Tarantino).





A Marselhesa. Foto: Taís Barros

Continua após a publicidade





Para cada filme (ou série), existe o coquetel clássico referenciado na obra e uma versão autoral. O capricho do cardápio vai elevar o patamar das apresentações de carta daqui pra frente. Além de mostrar filme e coquetéis, ele ainda detalha a cena em que a bebida aparece e fala sobre a origem do drinque.





Vamos de alguns exemplos:





Do já citado Casablanca, o drinque é o French 75. No filme, o coquetel surge em uma cena em flasback em que Paris é invadida pelo exército nazista enquanto Humphrey Bogart e Ingrid Bergan brindam com um French 75 ( Brandy, triple sec, espumante e limão siciliano).





Continua após a publicidade

Como variação, a casa apresenta o As Time Goes By, que mantém a estrutura do French 75, mas leva o vinho verdejo, especiarias e espumante.





Outro exemplo é o do Poderoso Chefão 2. Como clássico, a casa traz o Daiquiri ( Rum branco, limão taiti e açúcar) - que aparece na sequência em que Corleone em Cuba, às vésperas da revolução, pergunta como deve pronunciar o nome do coquetel típico da ilha.





Lança Chamas. Foto: Taís Barros





Como versão da casa, o Liz apresenta o You Can't Refuse - que leva rum branco infusionado com banana, cachaça, óleos essenciais da casca da banana e limão taiti.

Continua após a publicidade





Um exemplo de série é, claro, tinha que ser original de Mad Men. O drinque que aparece na série (muitas vezes) é o Old Fashioned ( Bourbon, açúcar e bitters). Na série, ele se destaca na cena em que Don Draper, hospedado em um hotel, aborda o bartender e o ensina a sua receita de Old Fashioned, preparando ele mesmo o coquetel. A versão da casa para o Old é o O Pensador - com blend de runs, vermute rosso, dom benedictine, café, feno-grego, cacau, charuto e bitters.





O Pesador. Foto: Taís Barros





Em tempo, o Liz também será a embaixada oficial do uísque Chivas no Rio de Janeiro.





Continua após a publicidade

O Liz fica na Rua Dias Ferreira, 679, no Leblon - Rio de Janeiro.