Martina Tapas & Tragos já está de janelas abertas no baixo Pinheiros; conheça

Olá, amigos do Balcão.

Todos bem?

Sobreviveram ao carnaval? Os blocos e etc. e tal?

Eu aproveitei a terça de carnaval, conhecida como terça-feira gorda, para conhecer um novo bar na cidade.

Com apenas 3 semanas de vida, o Martina já está de portas e janelas abertas na movimentada rua Vupabussu, no baixo Pinheiros.

PUBLICIDADE

O bar fica em um charmoso sobrado e tem, como destaque, uma janela que conecta o bar com a calçada. Esse tipo de ligação bar/rua é uma tendência que já pode ser vista em alguns bares da cidade.

Martina é a nova casa do baixo Pinheiros Foto: Arquivo Pessoal

A casa tem dois andares - sendo que o segundo me pareceu ideal para pequenos eventos. Uma observação: o bar não tem balção - desses que a gente gosta de encostar os cotovelos e a barriga.

Todo o atendimento acontece nas mesas ou via janelão.

A carta é uma criação da chef de bar Sarah Foli - que buscou em elementos ibéricos e latinos as referências para seus coquetéis.

PUBLICIDADE

O jerez surge na linha de frente dos coquetéis - como no ótimo Olhos nos Olhos (imagino que uma referência à canção do Chico Buarque). O drinque leva Jerez Manzanilla, saquê, licor maraschino e purê de lichia.

Jerez também está no encorpado Morocho - que vai com Jerez Oloroso, vermute tinto, brandy e cacau.

Por fim, vale pedir o milk punch da casa. Batizado de Fado Tropical, ele leva cachaça branca, licor de lúpulo, cupuaçu e cacau.

Drinques com jerez no Martina Foto: Arquivo Pessoal

Quero voltar ao Martina com mais calma. Fui em um dia de carnaval, não o mais adequado para uma avaliação mais geral. Ainda assim, gostei do que bebi.

PUBLICIDADE

Em tempo: a cozinha fica por conta da chef (e sócia do empreendimento) Fê Campagnoli. A casa parte do grupo FTR, formado pela já citada chef Fernanda Campagnoli, Tomer Gelberg e Felipe Schucman, o trio que criou o restaurante Filó e o bar Benê, em Pinheiros, além do Filó Café, no Itaim, e a Bananou, marca especializada em banoffees.

O Martina fica na Vupabussu, 105 Pinheiros.

Sarah Foli é a chef de bar do Martina Foto: Gladstone Campos

Guest no AIÔ

No primeiro guest de coquetelaria do restaurante Aiô, Maurício Barbosa recebe, dia19 de fevereiro, a partir das 18h, a bartender Chula para uma noite de drinks criados a quatro mãos. A carta exclusiva para o dia será composta por seis coquetéis inspirados nos sabores de Taiwan.

PUBLICIDADE

Serviço:

Aiô: Áurea, 307, Vila Mariana

Horário: Segunda 19 de fevereiro, das 18h às 22h.