Martini com um toque rock ‘n’ roll no Kia Ora

Olá, amigos! Todos bem?

Hoje é dia de rock, bebê...

E também de beber martinis.

O Kia Ora, tradicional pub de rock no Itaim, conseguiu a proeza de incluir um menu de martinis em seu bar.

Digo “proeza” porque não é muito usual encontrar bons martinis em ambiente de rock, com bandas ao vivo e público quente.

Royter Correia preparando um martini Foto: Arquivo Pessoal

O responsável por esse feito é o bartender Royter Correia. Ele entrega um serviço de martini bonito e digno dos melhores bares de coquetelaria.

Apesar de todo agito da casa, Correia executa com precisão o Marguerite Cocktail - com gim, vermute seco, licor de laranja e bitter de laranja.

Além do Marguerite, o menu traz o Gibson, o Vésper Martini e o Dirty Martini.

Gibson no Kia Ora Foto: Mage Moraes

Correia também tem um trabalho autoral, com coquetéis batizados com nomes de música. Destaque para Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr. ( que leva Cynar, Campari, Limão e caramelo salgado) e o forte Highway To Hell, do AC/DC (com tequila ouro, uísque, amaro e amaro Vermelhão).

O Kia Ora fica na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi.

Dirty Martini Foto: Mage Moraes

Notícia

Mais música e coquetelaria

Na sexta-feira, dia 30, o Picco Bar realiza ação inédita para o lançamento da coletânea Existimos, do Selo Vitrine. A casa preparou uma seleção de drinques feitos com o single malt The Glenlivet – marca que apoia o projeto - para harmonizar com as músicas do álbum. São cinco músicas para cinco drinques, de acordo com as características da composição e do coquetel. O evento é aberto ao público e contará com a participação dos artistas Richard Metairon, Michel Santos, Bruno Belasco, Juliana Rodrigues e Vanessa Ferreira, além do DJ EB.

Em dobro

A partir do dia 5, todas as quartas-feiras, o Fiíca bar irá oferecer Rago de Galo em dobro. Pediu 1, leva 2 e assim por diante. Na Rua Treze de Maio, 798.

Matteo Zed

Na próxima semana, o Locale recebe o bartender italiano Matteo Zed, diretor do bar THE COURT em Roma, atual número 77 no ranking mundial do 50 Best Bars 2022. Autor do livro The Big Book of Amaro, Matteo apresentará uma master class na segunda-feira, 3, sobre o assunto que é referência mundial: amaros, bitters e aperitivos. Já na terça-feira, 4, Matteo estará no Locale para apresentar coquetéis de sua criação.