Música pop serve de inspiração para a nova carta de coquetéis do Guarita

Olá, amigos! Todos bem?

O Balcão de hoje vai falar um pouco da nova carta de um dos bares mais bacanas de SP, o Guarita.

A carta Sinestesia Vol 1 foi lançada no início da semana passada - em comemoração aos 7 anos do bar.

Poxa, como o tempo passa rápido, lembro da primeira vez que fui ao Guarita e, pá, já se passaram 7 anos! Do ponto de vista de 2023, um 2016 é quase a pré-história.

Não à toa, a carta em questão apresenta 7 coquetéis - que poderiam representar cada ano do Guarita. Mas, na verdade, representam as músicas que mais tocam no bar.

A carta foi criada por Saulo Rocha, Alice Guedes e tem toques, pontes e ponderações de Jean Ponce

Sinestesia, como a própria carta explica, é a condição neurológica que faz com que o estímulo de um sentido de um sentido acenda uma luz em outro sentido. Por exemplo, de tanto provar coquetéis, você pode olhar para um drinque chegando na sua mesa e já sentir algum sabor mesmo antes de experimentá-lo (esse super poder eu tenho, rsrs). No caso da carta do Guarita, foram os sons, as músicas (com suas letras e melodias) que se transformam em líquido e coqueteis.

Quero indicar o “Stay With Me’, baseado na música The Time Of My Life. Ele leva licor artesanal de morango, aguardente com infusão de morango, gim e ácido cítrico. Um coquetel doce, de entrada, mas com personalidade. Não é “docinho” sem graça. É doce com personalidade - e sem esconder a aguardente.

Disorder é um dos novos coquetéis da carta do Guarita Foto: Lais Acsa

Curti demais o Disorder, baseado na música Toxicity. Ele leva uísque escocês, Fernet, tamarindo, Limões, flor comestível e é clarificado no leite. Um milk punch com, pasmem, punch alcoólico, surpreendente. Acho que meu preferido da nova leva.

Na linha dos surpreendentes tem o Blinding Lights (uísque escocês, vinho tinto tempranillo, jerez fino, Lillet branco e um presuntinho parma). Adorei o uso do vinho (e não do vermute) aqui. Baita nightcap. Ah, ele é baseado na música Wonderwall.

Outro que surpreende é o I Will Serve You, que nasceu da música Seven Nation Army. Ele leva gim infusionado com grana Padano, Shurb de tomate, suco de limões e tulin de rúcula. Drinque com uma estranheza gostosa. Sei que gostei, mas ainda preciso experimentar outra vez.

Em tempo: a concepção visual da carta e que também envolve todo o Guarita é do André Clemente, fundador da Bitter & Co.

O Guarita fica na Rua Simão Álvares, 952 - Pinheiros.

Stay With Me é um dos novos coquetéis do Guarita Foto: Lais Acsa

Notícias

Licor 43 Bartenders & Baristas Challenge

O bartender carioca Igor Renovato, da escola de coquetelaria Bar Skull, irá representar o Brasil na final mundial do Licor 43 Bartenders & Baristas Challenge 2023. A competição, que desafia os profissionais a criarem os melhores coquetéis usando o Licor 43 e café, será realizada em Madri, na Espanha, entre os dias 16 e 19 de outubro.

Drinque do Igor

R&J 43 I Igor Renovato

Ingredientes

25ml Licor 43

20ml Cachaça Prata

30ml café coado (duplo)

15ml Geleia de Goiaba

3 ml Limão

Modo de preparo: Adicione todos os ingredientes na coqueteleira e bata. Servido em copo baixo. Guarnição: queijo curado.

Igor Renovato no Licor 43 Bartenders & Baristas Challenge 2023 Foto: Reprodução

Donas da Cachaça

Sagatiba e a dupla Maiara e Maraisa acabam de lançar um novo sabor de bebida alcóolicamista, a primeira co-criação com as DC’s, Donas da Cachaça. Trata-se da edição limitada: Jabuticaba & Jambu.