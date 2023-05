Não sabe o que dar de presente no Dia das Mães? Que tal preparar um coquetel...

Olá, amigos!

Todos bem?

O Dia das Mães está chegando e tem muita gente (eu incluso) que ainda não sabe o que dar de presente.

O Balcão de hoje vem trazer uma luz - e com uma semana de antecedência para você, caro leitor(a), ter tempo de se aprimorar na reprodução destes presentes.

Sim, óbvio, estou sugerindo que você faça um coquetel em homenagem à sua mãe.

Por isso, contei com a colaboração de três ótimos bartenders aqui de São Paulo: Thiago Toalha (Fiica Bar), Chris Carijó (Preto Cozinha) e Rodrigo Roso (Infini Bar).

Segue o fio:

Thiago Toalha apresentou o Alkermes Sour:

Coquetel do Toalho para o Dia das mães. Crédito: Tales Hidequi

"Se eu for servir um coquetel para a minha mãe, no dia dela, tem que ser algo marcante, prazeroso e que emocione. Afinal, servir um cocktail para minha mãe, de fato já é algo extremamente emocionante. E hoje eu só consigo pensar em um dos coquetéis que mais me emociono ao fazer ou tomar. Algo que é simples e complexo ao mesmo tempo", disse Toalha.

ALKERMES SOUR

Alkermes* - 30ml

Vermute tinto - 20ml

Suco de limão siciliano - 20ml

Xarope de açúcar - 10ml

Clara de ovo (opcional) para trazer mais textura e beleza ao coquetel.

Acrescentar todos os ingredientes numa coqueteleira, bater por aproximadamente 7 segundos, fazer uma coagem dupla em um copo baixo previamente gelado. Finalizar com uma fatia de laranja.

"Alkermes é amplamente utilizado nas sobremesas e sempre dá um toque especial nos doces, como o tiramisú, a torta mimosa e variações do panetone. Minha mãe merece o melhor!", explicou Toalha.

Vamos ao coquetel do Carijó para esse Dia das Mães. Trata-se do Goiabinha Sour. E ele vai:

Goiabinha Sour

60 ml cachaça envelhecida

30 ml limão siciliano

30 ml clara de ovo

2 bailarinas de goiabada

Bater tudo com bastante gelo em uma coqueteleira e servir em uma taça bem gelada.

Drinque do Carijó para o Dia das Mães. Crédito Lais Acsa

Agora, vamos aumentar um pouco a dificuldade do presente.

Para quem já tem alguma prática com coquetelaria e gastronomia e quer, principalmente, impressionar a mamãe, o drinque do Rodrigo Roso é perfeito. Vamos tentar fazer o Mama Duck? Me segue aqui:

Mama Duck

50ml vodca com 'Fat Wash' de gordura de pato

20ml de sumo de limão

15ml licor de damasco

15ml xarope simples

1 dash de solução salina

Misturar tudo em uma coqueteleira, adicionar gelo e bater. Dupla Coagem em uma taça previamente gelada.

O fat wash é uma técnica de maceração de gorduras vegetais ou animais em um destilado.

Para essa receita, o Roso utilizou partes iguais de vodca e gordura de pato, deixou dois dias descansando em temperatura ambiente e depois mais 24h na geladeira. A gordura vai se solidificar na parte de cima do recipiente. Agora é só fazer um furo na gordura congelada e coar o líquido com um filtro de café de papel.

O coquetel do Roso. Arquivo Pessoal

Ok, você não está no clima de preparar coquetéis. Então, a dica seria levar sua mãe para um bar. Minha sugestão é o Caledônia - que está comemorando o Dia das Mães.

O Caledonia vai homenagear uma mãe que integra a equipe do bar. Luana Campos começou sua trajetória na casa atendendo no salão, mas descobriu sua vocação atrás do balcão. Ela virou bartender e, em pouco tempo, conquistou lugar como finalista do Licor 43 Bartenders & Baristas Challenge de 2022. Também participou do concurso do jerez Tio Pepe. Tudo isso, entre duas maternidades. Luana é mãe de um menino de dois anos, que nasceu durante seu primeiro ano no Caledonia, e acaba de dar à luz a uma menina.

Luana inspirou a comemoração do Dia das Mães no bar dos sócios Mauricio Porto e Guilherme Valle. Até o sábado, dia 13, estarão em cartaz dois coquetéis criados por ela: o La Chica (que leva dois tipos de jerez: Tio Pepe fino e Alfonso Oloroso, além de uísque defumado, vermute doce e bitters de laranja) e o Lua Nova (que leva Licor 43, Amaro Lucano, limão siciliano, café espresso, angostura aromatic bitters e bitters de laranja. O Caledônia fica na Rua Vapabussu, 309.

Homenagem neste Dia das Mães. Crédito: Mauricio Porto