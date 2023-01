Nova carta do Sylvester aposta no amadurecimento do público

Olá,

amigos

todos bem?

Hoje vamos conhecer a carta nova do Sylvester Bar, uma das casas mais amadas pelos aficionados em coquetelaria - um lugar que ainda consegue unir qualidade etílica com bons preços.

O novo trabalho é assinado pelos bartenders Frajola Souza e Leone Silva (que trabalham juntos desde o início do Sylvester).

Léo e Frajola. Arquivo Pessoal

Desta vez, Frajola deixou de lado os drinques com espuma e apostou no amadurecimento do público. "Na pandemia, as pessoas aprenderam a beber. Antes, a gente vendia muito gim tônica e moscow mule. Continuamos vendendo, claro. Mas hoje o cliente já começa com drinques mais elaborados ou pelo menos com um Fitzgerald", contou Frajola.

A carta está cheia de ótimas surpresas. De cara, destaco o uso do steinhaeger (sim, aquela bebida que o seu avô 'pareava' ou mergulhava) no coquetel Park Ibira (com Schilichte Steinhaeger, suco cítrico, xarope de açúcar, pepino, rúcula e uma pitada de sal). Fácil de beber e surpreendente.

Park Ibira. Arquivo Pessoal.

Vamos seguindo com uma criação que já está despontando entre os mais pedidos da nova leva: o Maturi. Ele leva tequila, Licor 43, suco cítrico, caju e xarope de mel. De pegada refrescante é uma boa pedida para ' abrir os trabalhos'.

Quero destacar três coquetéis que apostam no amadurecimento do consumidor: Volpe Style, Brandy Fruity e Caju Tuxedo.

O Volpe Style é um martini defumado - com gim, vermute seco, salmora de azeitona, uísque defumado e bitter de laranja.

O Brandy Fruity vem robusto com brandy com infusão de damasco, vermute seco, licor Benedictine, bitter de laranja e bitter de cacau.

Já o Caju Tuxedo é a festa de quem gosta de jerez - com gim, jerez, redução de cajuína com azeitona e bitter de laranja.

Brandy Fruity. Arquivo Pessoal

Da carta antiga, Frajola e Léo mantiveram o Sylvester Daiquiri - reconhecidamente um dos melhores e mais equilibrados daiquiris da cidade (com rum, suco de limão cravo, xarope de café e tangerina).

O Sylvester fica na Rua Maria Carolina, 745 - Jardim Paulistano.

Mais um drinque da carta nova. Arquivo Pessoal

NOTÍCIAS

Lançamento

A parceria entre a marca de uísque Lamas e o bar Caledonia rendeu mais um produto exclusivo e de tiragem limitada: o Lamas The Dog's Bollocks. Trata-se de um uísque turfado - parte finalizado em barris de vinho moscatel brasileiro.

Lançamento 2

Absolut, vodca sueca, lança neste mês o novo rótulo Absolut Raspberri, uma edição suave com aroma e sabor intenso de framboesa, produzida exclusivamente com ingredientes naturais e zero adição de açúcar.

No Rio

A APTK Spirits, marca de drinques engarrafados, iniciou operação na Cidade Maravilhosa. A inauguração da nova loja aconteceu no dia 12 de dezembro, no coração da zona sul, no Shopping Leblon. No portfólio da marca, há desde receitas autorais do premiado bartender Alê D'Agostino a clássicos como negroni, cosmopolitan e old fashioned...

Festa

O Esconderijo Juan Caloto está comemorando sua inauguração oficial depois de um ano de portas abertas em soft opening. A festa termina nesta sexta e sábado, dias 16 e 17. Para marcar esse momento haverá música ao vivo, lançamento de destilado feito com a parceira Geest Spirit Factory, promoções e produtos exclusivos como uma jarra comemorativa que pode proporcionar desconto vitalício para os clientes.

Bebericar

Em parceria com a Tônica Schweppes, a Campari está investindo na divulgação da Campari Tonic:

Ingredientes: 50ml Campari150ml Água Tônica Scwhueppes Guarnição:Uma fatia de limão Tahiti Preparo:Verter todos os ingredientes em um copo cheio de gelo e mexer brevemente.Finalizar com uma fatia de limão Tahiti.