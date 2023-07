Para beber com os ouvidos: coquetelaria é destaque na vitrola do Dōmo Bar

Olá, amigos

todos bem?

Essa semana me peguei admirado com a diversidade de espaços que a coquetelaria conquistou em diferentes bares e restaurantes de São Paulo.

As três casas que vou indicar hoje são absolutamente diferentes entre si - mas convergem na qualidade daquilo que é servido no copo.

Bora lá para a nossa primeira parada:

Dōmo Bar

Dōmo Bar Foto: Arquivo Pessoal

Lá na região central, mais especificamente na Major Sertório, acabou de abrir (coisa de 1 mês), o Dōmo Bar (demorei para achar o comando que colocava o traço em cima do primeiro “o”).

Fui ao Dōmo sem reserva - o que já é bastante arriscado apesar do pouco tempo de vida da casa. Felizmente, consegui um bom lugar no balcão. De primeira, o bom gosto: espaço aconchegante (poucos lugares) e iluminação elegante. Você já chega com vontade de ficar.

Dōmo é um lugar para beber com os ouvidos. Sim, o bar é um espaço para audição de vinil ( ia escrever para audiófilos, mas não curto a palavra). A programação de DJs é super criteriosa - jazz e música brasileira foi o que eu ouvi por lá quando visitei o Dōmo.

Dōmo Bar Foto: Arquivo Pe

A carta de coquetéis foi criada pela barista e bartender Mari Mesquita. Experimentei o leve Shochu/Goiaba - com shochu, vermute seco e saccharum de goiaba (boa pedida para iniciar os trabalhos). Depois, fui para um coquetel mais conectado ao meu perfil de consumo, o Cachaça/Acerola. Trata-se de um martini de cachaça - com uma conserva de acerola (entregou tudo o que eu esperava - pediria de novo). Por fim, aquele que mais me impressionou. O Rabo de Galo. Aqui, a Mari ousou e acertou em cheio. O drinque vai com cachaça com café verde, vermute seco e bitter de folhas verdes. Um excelente Rabo de Galo translúcido que ressalta o caráter agrícola com café. Coisa fina de mais.

O Dōmo (não esqueça do tracinho lá em cima do “o) fica na Rua Major Sertório, 452.

Cachaça/Acerola Foto: Arquivo Pessoal

Feriae

Visitei o restaurante Feriae - que ainda está em soft opening. Essa é uma parceria do empresário Pedro Bresser com o chef Mario Panezo. A casa é toda baseada em uma cozinha sazonal e com aproveitamento total dos alimentos vindos, em sua maior parte, diretamente de pequenos produtores locais orgânicos.

A criação da carta de coquetéis ficou por conta de Ana Gumieri. Destaque para os drinques secos : Tênue (porto branco, vodca e azeite de alcaparras) e o Pluma (cachaça branca, amargo de absinto San Basile, licor de café e defumação de cumaru). Para uma experiência mais frutada, a dica é o Festejo (tapache, rum spice banhado no coco, mel com cumaru e cítricos).

O Feriae fica na Rua Padre Carvalho, 171 - Pinheiros.

Feriae Foto: Arquivo Pessoal

Watanabe Restaurante

Agora vamos para o oriente. O Watanabe Restaurante, do chef Denis Watanabe. De cozinha oriental tradicional contemporânea (e com um ótimo Omakase), a casa também investe em coquetelaria.

Com a bartender Marcinha Martins, que tem muita história atrás das barras (trabalhou até no icônico Gallery), a casa investe em drinques que conseguem conversar com a proposta gastronômica do lugar.

Meu destaque vai para o Yin - com bourbon, torrão de açúcar, bitters e carvão ativado; e o Go to Tokyo - Uísque japonês, sake, laphroaig e bitters de cacau.

O Watanabe fica na Rua Pedroso Alvarenga, 554 - no Itaim Bibi.

Marcinha no Watanabe Foto: Arquivo Pessoal

Nada, novo bar de alta coquetelaria do Preto Cozinha, recebe primeiro guest bartender

Na próxima segunda-feira (31), a partir das 23h, um dos mais novos bares de coquetelaria da cidade recebe um evento com drinques autorais preparados por três bartenders: Chris Carijó, titular da casa e anfitrião da noite, Fatinha Afonso, chefe de bar do Locale Caffè, e Pri Okino, do Cuia. O encontro promete ser o primeiro de uma série de eventos batizada de “Nada de guest no Nada” - na primeira edição, o trio vai criar drinques com os os uísques Laphroaig e Maker’s Mark e o gim Roku.

Rua Fradique Coutinho, 276 - Pinheiros

Lançamento

A MONIN, fabricante de soluções aromáticas para bartenders, mixologistas,chefs e baristas, apresenta a MONIN Expérience, sua primeira marca de xaropes dedicadaao consumidor final. A novidade é composta por quatro linhas: Cocktail, Florale, Confisserie e Barista. A linha Florale apresenta sabores como Violeta, Rosas e Flor de Sabugueiro. Já a linha barista vem com sabores como avelã e caramelo. A linha Confisserie tem opções exóticas como sabor de pipoca e chiclete. Por fim, a linha Cocktail tem sabores clássicos como Pina Colada e Mojito.