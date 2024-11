Que tal um Boulevardier sem álcool? Conheça o The Door Hideout, um hub de inovação etílica na Vila

Olá, amigos do Balcão

Todos bem?

Poucas coisas me deixam mais feliz do que um bar novo. Cheiro de bar novo, mesa de bar novo, clima de bar novo e drinques de bar novo. Um bar novo é sempre um renovar de esperanças, uma possibilidade de um novo amor. Um bar novo é uma página em branco onde podemos escrever nossos sonhos mais bonitos e etílicos.

Sei que estamos em um momento de muitos bares novos abrindo. Mas quero falar daquele que visitei nesses dias, o The Door Hideout.

Vocês já devem ter ouvido falar de Hideout, não é?

PUBLICIDADE

Boulevardier Zero Foto: Ricardo "Tuka" Albuquerque rc.al

Criado pelos empresários Aline Araújo e Marcelo Malanconi em 2019, o Hideout Speakeasy fica no bairro do Gonzaga, em Santos. Já em 2022, o Hideout ganhou um irmão, o Hideout Fizz, localizado na cobertura do Comfort Hotel, no bairro Ponta da Praia. Agora, em São Paulo, a empreitada ganhou outros dois sócios Sylas Rocha e João Warzee.

Apesar do Background santista, o The Door da Vila Madalena é absolutamente novo. O foco aqui, além de uma experiência intimista, é a criatividade e a possibilidade de invenção.

Quem milita na coquetelaria (como profissional do bar ou cliente) vai ficar ‘de cara’ com o laboratório de pesquisa e desenvolvimento de bases etílicas da casa. Tem centrífuga, cuba ultrassônica, sous-vide, slow juicer, desidratadora, Thermomix e Rotavapor. É tipo uma Disneylândia para gente como eu e você. Imagino a felicidade do Sylas e dos bartenders com tudo aquilo - e tipo você ser criança nos anos 80 e ganhar aqueles kits de pequeno cientista (eu tive um).

O ambiente intimista do novo The Door, bar na Vila Madalena Foto: Aline Araújo

PUBLICIDADE

Importante, os equipamentos do laboratório poderão ser usados pela comunidade de bares - ajudando em suas próprias criações e transformando o The Door Hideout também em um hub de criações etílicas.

A carta é do Sylas Rocha. Na casa, bartenders experientes como Michel Felício e Lucas Staffa (sei que tem mais gente - que ainda não conheci).

Entre os drinques, recomendo a Torta do Sevilha, uma versão de Old Fashioned que mimetiza a torta de banana da lanchonete Sevilha, no bairro do Gonzaga (bourbon com fatwash de manteiga e banana, Angostura, cereja infusionada na groselha, tuille de canela e especiarias). Também gostei bastante do Sherry Lab - uma parceria com o Coffee Lab (leva jerez oloroso, vermute dry infusionado com café do Coffee Lab, orange bitter e uma cereja alcoólica).

Torta de Sevilla Foto: Arquivo Pessoal

Por fim, vale registar o Boulevardier Zero. Sim, um Boulevardier sem álcool, mas com todo o sabor da sua versão clássica. Um achado! O sabor e o aroma realmente remetem diretamente a um Boulevardier tradicional. Deve ser um hit entre quem prefere ou está no clima de algo livre de propriedades etílicas.

PUBLICIDADE

Leia também a matéria publicada pelo Paladar.

The Door Hideout

Rua Fradique Coutinho, 1111, Vila Madalena.

O mixologista Sylas Rocha com o Boulevardier Zero no balcão do The Door Foto: Ricardo "Tuka" Albuquerque rc.al

Absinto

PUBLICIDADE

O L’Absinthe, um novo absinto, apelidado de “Fada Verde”, leva a assinatura de Lalo Zanini - empresário que trouxe de volta o absinto para o Brasil na década de 1990. O L’Absinthe é produzido pelo mestre-destilador João Fucci. A graduação alcoólica é de 53,7%. Marcelo Serrano será o embaixador da marca. Lançamento no próximo dia 19.

Novo absinto chega ao mercado Foto: Reprodução

Fernet Cola

Na última quinta-feira, dia 7, a icônica marca italiana Fernet Branca promoveu uma festa secreta na capital paulista para lançar oficialmente o coquetel internacional Fernet Cola. A bebida, um clássico argentino que combina o amargor característico do Fernet com a doçura da Coca-Cola, é a nova aposta da marca para conquistar o paladar dos brasileiros e já faz parte da carta de diversos bares renomados da cidade. Quer preparar em casa? A receita é simples: em um copo longo com bastante gelo, adicione 20% de Fernet Branca e complete com 80% de refrigerante cola.

Terê recebe Cais

PUBLICIDADE

O Terê recebe, nesta segunda-feira, dia 18, a chef Catarina Ferraz, que chefia a cozinha do ótimo restaurante Cais, em Pinheiros; e o influenciador digital da área de alimentos e bebidas Danilo Carneiro. Serão servidos 4 opções de comidas criadas pela chef Catarina. Já no bar, Danilo preparou três receitas exclusivas usando os produtos da Single Fin Premium Gin, marca nacional do destilado. Dia 18, a partir das 19h. Na Rua General Jardim, 427 - Vila Buarque.

Gabriel Santana renova carta de drinques do Santo Grão Itaim

O Santo Grão Itaim está com nova carta de drinques assinada pelo renomado bartender Gabriel Santana. São seis opções de coquetéis - Fitz Pepper, Bubblegum Spritz, Liliko’i Negroni, Blueberry Mojito, Pinga Colada e Manhattan Cumaru – perfeitos para um happy hour na varanda da casa. “Ingredientes como pequi, maracujá e blueberry se misturam a clássicos, resultando em combinações sofisticadas e surpreendentes”, comenta Santana sobre suas criações. O Santo Grão Itaim fica na rua Pais de Araújo, 163.

Baile

Vogue Brasil celebrou, pela primeira vez, uma edição do Gala Día de Muertos, na última quarta-feira (6), no Palácio dos Cedros, em São Paulo. O evento, apresentado pela tequila premium Don Julio, reuniu celebridades e influenciadores para homenagear as tradições culturais do México, país que deu vida à data. Entre os convidados, destacaram-se nomes como Bella Campos, Isis Valverde, Juliette, Rodrigo Simas, Pathy DeJesus, Bárbara Brito, Didi Wagner, Dudu Bertholini, Tici Pinheiro, Jordanna Maia, Fernanda Motta, Thiago Oliveira e outros.

PUBLICIDADE