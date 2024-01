Resoluções de ano novo: lista de bares para conhecer em 2024

Olá, amigos! Todos bem?

Um feliz 2024 para todos os frequentadores deste balcão.

Ainda na pegada de promessas e desejos para o ano que engatinha, quero deixar aqui minhas resoluções.

Na verdade, uma lista de bares novos e não tão novos (nada novos) que pretendo visitar esse ano.

Vou muito em bar (amém), mas por algum motivo esses me escaparam. Segue aqui uma listinha:

50/25 Cocktails Co.

O 50/25 Cocktails Co. é o bar do head bartender e consultor de bar Paulo Ravelli e da criadora de conteúdo digital Xan Ravelli. Sou fã do trabalho do Ravelli. Nunca tomei um coquetel desequilibrado das mãos dele. Tá na agenda! Na Rua Maranhão, 405 - São Caetano do Sul.

50/25 na lista de resoluções de 2024 Foto: Paulo Ravelli

Lepos

O Lepos foi criado no primeiro semestre do ano passado no bairro do Campo Belo (importante ‘descentralizar’ e ‘espalhar’ os bares de coquetelaria pela cidade. A gerente da casa é a Bia Amorim ´publisher da Farofa Magazine. O Lepos fica na Rua Vicente Leporace, 1078 - Campo Belo.

Bar Lepos abriu em 2023 Foto: Pedro Ferrarezzi

Bar dos Cravos

Dá pra acreditar que ainda não fui no Bar dos Cravos? De inspiração portuguesa, a casa conta com a coquetelaria da premiada Steph Marinkovic. Só ouço falar bem. Desse primeiro trimestre, não me escapa. Rua Osório Duque Estrada, 41 - Paraíso.

Steph Marinkovic Foto: Gustavo Cavanha

Cariri

Tenho até vergonha de confessar, mas ainda não fui no Cariri Cocktail. Do premiado Marquinhos Felix, o Cariri é o maior buraco no currículo deste blog. Esse ano eu vou! Na Rua França Pinto, 1140.

Parador

Esse é prioridade na minha lista . O Parador é o bar da piscina do recém-inaugurado edifício Renata (que tem um projeto gigante - incluindo mais bares). A carta é do excelente Victor Vegas (Black Risas). Quero muito tomar um dry martini por lá. Na Rua Araújo, 216 - centro.

House of Coisas

Mais um projeto do bartender Thiago Toalha, que já é responsável pelo Fiíca, na Bela Vista. Desta vez, trata-se de um espaço colado ao Largo da Batata, em Pinheiros. Já estive por lá gravando um vídeo de Réveillon para o Direto da Fonte, mas quero voltar para experimentar os drinques da casa. Na Rua Campo Alegre, 48.

Carmen

Muito curioso para conhecer o Carmem, bar localizado na região do Bom Retiro. Pelas fotos que vi no Insta da casa, o clima me parece ótimo ( e os drinques também). Na Rua Silva Pinto, 429 - Bom Retiro?

Caso

O Caso abriu já no fim do ano. Já espiei a carta no Insta da casa e fiquei curioso com, por exemplo, o Nutty Manhattan (com bourbon, vermute rosso, vermute seco, licor amaretto e bitter de cacau). Na Rua Marcos Azevedo, 66.

Bar da BéGê

Dentro da loja/galeria BéGê, o bar começou a funcionar bem no finzinho do ano. Sei pouco sobre o que encontrar por lá (nas fotos, vi um balcão bonitão e o bartender Rodrigo Roso por lá). Super curioso. Vou logo, logo. Na Rua Dr. Cesário Mota Jr., 375.

*

Além desses bares, certeza que me escaparam outros - e que vocês podem me escrever para refrescar essa combalida memória.

No mais, 2024 promete ser o ano de muitas inaugurações. Vamos acompanhar por aqui. Conto com vocês. Saúde!