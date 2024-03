Restaurante Cais investe em coquetelaria clássica; destaque para os drinques com jerez

Olá, amigos do Balcão.

Todos bem?

Com as férias batendo na porta, meu déficit de atenção está na lua.

Mas bora respirar e falar de coisa boa aqui no blog.

No fim da semana passada, visitei um restaurante que há tempos estava na minha lista de desejos: o Cais.

Agora, com a casa investindo também na coquetelaria pude fazer essa visita.

E que surpresa boa.

Restaurante Cais Foto: Bruno Geraldi

Primeiro, o óbvio: o Cais está entre os melhores restaurantes da cidade. Comandado pelo chef Adriano de Laurentiis e pelo restaurateur Guilherme Giraldi, ele foi apontado pelo prêmio 50 Best Restaurants como um dos lugares a serem descobertos (“Discovery’s”) no Brasil.

O Cais tem a base da sua cozinha baseada em em peixes e frutos do mar.

Mas o fato é que até há pouco tempo, todo o foco etílico da casa estava voltado aos vinhos (que, aliás, continuam brilhando por lá). Felizmente, agora, o Cais abriu suas portas para a coquetelaria.

Quem está na barra é a ótima bartender Isa Stainle - responsável pelo equilíbrio perfeito dos drinques clássicos.

A bartender Isa Stainle Foto: Bruno Giraldi

Sim, o Cais optou por investir em coquetelaria clássica. Pessoalmente, sinto falta deste tipo de investimento nos bares da cidade. Um golaço do Cais.

Os carros-chefes são os drinques feitos com jerez: o Adonis e o Bamboo – feitos à base de manzanilla e vermute seco, e amontillado, manzanilla e vermute tinto, respectivamente.

Também sai bem impressionado com o Dry Martini e o Manhattan.

O Cais fica na Rua Fidalga, 314.

Drinques clássicos no Cais Foto: Arquivo Pessoal

Lançamento

Depois do e-book 101 Drinques com Cachaça, o mixologista Marco de La Roche, do Mixology News, acaba de lançar o 101 Drinques com Tequila. O livro pode ser comprado na plataforma Hotmart, por R$ 49.

Carta e música

Quem está de carta nova é o bar Garota da Vila. Desta vez, a carta foi criada pela bartender Adriana Pino. Os drinques foram batizados com nomes de grandes compositores da MPB, como Tom, Vinícius e Chico Buarque.

Na Rua Júlio Diniz, 82 - Vila Olímpia.

Chêro

O Fitó Bar deu início ao primeiro Chêro do ano em parceria com a Maker’s Mark. A chef Renata Adoración, à frente do Fitó Bar desde 2018, convida Luh Galdino, bartender do Bar dos Cravos, para co-criar a carta de drinques do Chêro de março. O evento acontece todas as quartas-feiras do mês de março.

A carta de drinques foi personalizada pela artista visual recifense Isabela Galvão e inspirada em mulheres como Erika Hilton, Elza Soares e Margie Samuels, idealizadora do rótulo, do formato da garrafa e da icônica cera vermelha - que faz parte da identidade da Maker’s Mark.

Rua Cardeal Arcoverde 2773 - Pinheiros.

Hideout

O Hideout, speakeasy de Santos, vai estrear uma carta nova no próximo dia 23. Desta vez, quem assina a carta é do bartender e consultor de bar Rodolfo Bob. O Hideout fica na Rua Bahia, 116 - Gonzaga.

Movimentação

O bartender Matheus Cunha acaba de assumir como mixologista do Sweet Secrets.