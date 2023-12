Shihoma tem coquetel de tiramisù para acompanhar sobremesa; conheça a primeira carta do restaurante

Olá,

Feliz Natal a todos os amigos da coquetelaria que frequentam esse blog e os balcões da cidade.

Na semana passada, fui visitar um restaurante que já estava na minha lista de desejos há muito tempo, o Shihoma Pasta Fresca. O lugar já é reconhecido por servir uma das melhores massas da cidade (ou a melhor mesmo) e por um toque asiático que atravessa, de modo elegante, todo o serviço.

Sem se acomodar com o sucesso, Shihoma foi atrás de mais um desafio: a coquetelaria. A casa acaba de lançar sua primeira carta de coquetéis.

Trata-se de uma colaboração com a mixologista e barista, Mari Mesquita - que, recentemente, apresentou um ótimo trabalho no Domo Bar.

Martini Pomodoro Foto: Giuliana Nogueira

A carta vem com drinques autorais e releituras de clássicos - e confirma o talento e inteligência de Mari na hora de criar. Como já acontecia no Domo, não se trata de inventar a roda, mas ‘apertar os botões certos’ (conhecer os clássicos e propor variações que façam sentido e tragam novas experiências).

Por exemplo, eis um negroni. Podia ser mais um negroni e estaria tudo bem! Então, aqui, sem virar o negroni de ponta cabeça, Mari chega com uma infusão de vermute com talos e folhas de figo. E pá! Pá, sim. Tá feita a mágica do sabor sem apelação. O coquetel ficou suave, saboroso e perfeito na combinação com as massas da casa.

Negroni Foto: Giuliana Nogueira

Na mesma linha, tem o rabo de galo da casa - com Cachaça Magnífica de Faria Ipê (RJ), vermute dry, Amaro e cereja amarena.

Eu também recomendo que os clientes busquem o Martini Pomodoro - Roku Gin, vermute dry, água de tomate fermentado e tomate San Marzano D.O.P. O drinque tem umami (todo mundo quer umami, não é?) e uma capacidade de harmonização com os pratos da casa que salta aos olhos e ao paladar.

Por fim, na hora da sobremesa, nem precisa pensar muito, vá de Tiramisù da Bia (Bourbon Whisky Maker’s Mark, Amaro, café expresso Tocaya, licor de cacau e Zabaglione de coco com cachaça). Claro, case a experiência com o Tiramisù da casa (da chef Beatriz Freitas). Um dos melhores drinques de sobremesa do ano que está acabando.

Shihoma Pasta Fresca

Endereço: Medeiros de Albuquerque, 431 Vila Madalena

Tiramisù da Bia Foto: Giuliana Nogueira

BANQUETA

Outra novidade de fim de ano é a chegada do Banqueta ao bairro de Pinheiros/Vila Madalena. Sucesso em Moema, a casa agora tem uma unidade na vizinhança agitada da região.

A coquetelaria reproduz o ótimo trabalho do bar original. A carta recém-lançada é a Raízes do Brasil – com foco em ingredientes típicos do País. O menu foi criado pela dupla Igor Bauer e Erika Mendes.

Como já escrevi no post sobre o Banqueta de Moema, meus destaques são o coquetel Odorata (com bourbon, brandy de jerez , amaro, bitter de cacau com cumaru e óleo de castanha do Pará) e o Kupu Martini (com vodka, vermute seco, lillet, licor de cupuaçu, solução salina e óleo de hortelã).

O novo Banqueta fica na Rua Aspicuelta, 202