Sips de Barcelona foi eleito o melhor bar do mundo

O melhor bar do mundo de acordo com o World’s 50 Best Bars fica em Barcelona. Trata-se do Sips, casa comandada por dois nomes importantes do universo da coquetelaria: Marc Alvarez e Simone Corporale.

O bar tem como característica oferecer versões ousadas de drinques clássicos e, principalmente, caprichar na hospitalidade (fazendo com que o cliente se sinta especial).

Um dos coquetéis mais emblemáticos da casa é o Primordial -com, por exemplo, uísque escocês e vinho do porto. O coquetel é servido em uma mão de metal (ao invés de um copo). Perfeito para quem gosta de um Manhattan.

Coquetel Primata Foto: Arquivo Pessoal

Outro coquetel importante da casa é o Black Dots - feito com base de mescal, Luxardo e vermute seco.

Aliás, o Sips tem um drinque em homenagem ao Brasil. Ele leva cachaça, Fernet, licor de café e banana.

O terceiro colocado foi o mexicano Handshake Bar. Paradiso, bar de Barcelona que foi o número 1 em 2022, ficou com a quarta posição. Em quinto ficou um clássico de Londres e um dos melhores bares de hotel do Mundo, o Connaught.

Neste ano, a renomada lista trouxe pela terceira vez consecutiva o brasileiro Tan Tan, de Thiago Bañares. O bar foi listado na 56ª posição.

O Tan Tan está localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com balcão comandado pelo head bartender Caio Carvalhaes.

Quem também voltou para a lista foi o Subastor - desta vez na posição de número 58º (em 2019 o Sub ficou em 51º). A casa, localizada na Vila Madalena, tem Fabio La Pietra como líder criativo e Alex Sepulchro de head bartender.