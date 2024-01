Spencer Amereno Jr. apresenta sua primeira carta de coquetéis para o bar Boato, no Itaim Bibi

Olá, amigos ! Todos bem? Ainda pegando aquele impulso para subir a ladeira de 2024.

Venho informar que não foi desta vez que eu consegui abraçar um janeiro sem álcool. Mas acho válido e apoio qualquer leitor que tenha topado esse desafio. Acho muito válido (sem nenhuma ironia).

Quem estiver no clima de um sour pode experimentar o London Road Sour, com uísque, vermute de jasmim, açúcar, limão siciliano e aquafaba.

Fui conhecer a carta de Spencer Amereno Jr. no bar Boato, no Itaim Bibi. É sempre bom ver um dos principais nomes da coquetelaria brasileira comandando uma barra outra vez. Nesta empreitada, Spencer conta com a colaboração da bartender Cristiana Negreiros.

Spencer Amereno na barra do Boato Foto: Ana Schad

Para o Boato, Spencer volta com uma carta concentrada, sem firulas e focada no sabor ( e bastante acessível para quem não é nerd de coquetelaria).

Entre os coquetéis provados por esse blog, o destaque é o Daisy. Trata-se de um drinque que nasce do mesmo berço de uma Margarita (e é uma ótima expressão de algo que parece ter voltado com força: o encontro de tequila com pimentas). O Daisy leva tequila branca, licor de cacau, limão, tintura de habanero com folha de limão, sal de cumaru (na borda, um achado) e berries.

Carta nova no Boato Foto: Ana Schad

Já para a turma que procura algo com mais punch alcoólico, recomendo dois drinques. Aliás, versões de drinques clássicos que poderiam estar em saudosas cartas do próprio Spencer em (também saudosas) casas como o Isola e o Frank. O primeiro deles é o Recuerda España - um encontro do Boulevardier com o Remember The Maine (bourbon, vermute seco, Campari, Cherry Heering e Angostura Cocoa Bitters). Por fim, o fraco deste blogueiro: um martini. O Dean Martini va6 comi gim e jerez - e um serviço de alcaparrone, azeitonas verdes e roxas.

O Boato fica na Rua Pedroso Alvarenga, 1135 - Itaim Bibi.