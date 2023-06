Thiago Bañares, do Tan Tan, entra na lista das 100 pessoas mais influentes da indústria de bares

O chef Thiago Bañares, dono do Tan Tan, Kotori e The Liquor Store, vai estar na lista das 100 pessoas mais influentes do universo dos bares e coquetelaria da renomada Drinks Internacional, uma das publicações mais respeitadas nesse meio em todo o mundo.

Com experiência como chef, Bañares tem mergulhado cada vez mais intensamente na arte da coquetelaria. Hoje, participa ativamente da criação das cartas de suas três casas. Além disso, tem viajado o mundo participando de ventos, premiações e guests.

Thiago Bañares entre as pessoas mais influentes da indústria de bares e coquetelaria Foto: Tati Frison

Além de Bañares, que faz sua estreia na lista editada em Londres, o bartender e consultor de bares Márcio Silva também deve estar nela.

No caso de Silva, essa será o quinto ano consecutivo em que o nome dele aparece entre os maiores do setor. Eles são, por enquanto, os únicos brasileiros relacionados pela revista.

Entre outros méritos, Silva foi o responável por colocar o bar Guilhotina entre os 15 melhores bares do mundo, de acordo com o ranking The World’s 50 Best Bars, em 2019.

As posições que Banãres e Silva irão aparecer serão conhecidas apenas nesta terça-feira, com a divulgação oficial da lista.

Márcio Silva também é apresentador do programa bar Aberto Foto: Tato Vilela

O Tan Tan, o único bar brasileiro entre os 100 melhores do mundo de acordo com o ranking The World’s 50 Best Bars (na 62º posição) acabou de lançar uma carta nova de coquetéis. Leia mais aqui.