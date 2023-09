Uma viagem para Taiwan com os drinques do novo restaurante Aiô

Olá, amigos! Todos bem?

Entramos naquele momento do ano em que é tudo ao mesmo tempo agora.

As finais do World Class (aqui em SP) e a Negroni Week estão chegando com tudo.

Serão muitos, mais muitos copos, até o comecinho de outubro (e depois também, claro).

Bora, vamos tomar aquela ‘água da casa grátis’ (obrigatória a partir de agora em todos os bares e restaurantes) e subir esse Everest etílico.

Hoje, aqui no balcão, vamos visitar o Aiô, novo restaurante na Vila Mariana - um irmão mais novo do ótimo Mapu Baos.

Assim como o Mapu, o foco é a culinária taiwanesa. Os chefs Caio Yokota e Victor Valadão mergulharam na cultura gastronômica de Taiwan - inclusive com viagens para aquele país. Não deixe de experimentar a salada de tomate ( com garum, chilli oil de macadâmia, crocante de feijão moyashi e bolo de tomate), o peixe no vapor e, pelo menos, um dos mini baos.

Mas vamos focar na coquetelaria. A casa tem um menu de drinques com criações do ótimo Maurício Barbosa. Já falamos do Maurício Barbosa aqui. Ele é, sem dúvida, um dos mais talentosos dessa geração. Barbosa merecia muito mais hype e reconhecimento do público. Quem nunca tomou um drinque feito ou criado por Barbosa, por favor, faça esse favor para você mesmo.

Criação de Maurício Barbosa para o Aiô Foto: Nani Rodrigues

No Aiô, comecei a minha viagem pelo Ume-ju - com jerez fino,umeshu, caju clarificado, tintura de pimenta sichuan, solução salina com ume. Aqui, a prova que drinques leves não precisam ter déficit de sabor. Aprovadíssimo.

De inspiração taiwanesa, eu recomendo o seco e salgado Lala Mountain - com gim, tomate, salmoura de mostarda fermentada, vermute seco, bitters japonês. Para quem é fã de dry martini não tem erro.

Mas a estrela do menu deve ser mesmo o Tostado - que leva bourbon, manteiga noisette, cogumelo, vinho madeira, xarope salgado, bitters de umami e bolha de fumaça. O genial desse coquetel é que ele traz um pouco dos ecos de antigos trabalhos de Barbosa - tanto no Tuju como no Isola. Aqui, no Tostado, ele faz uma síntese da sua jornada. Bom de tomar, bonito de entender.

O AIÔ fica na R. Áurea, 307, Vila Mariana.

Maurício Barbosa preparando o 'Tostado' Foto: Arquivo Pessoal

Negroni Week

A 11ª edição da Negroni Week acontece entre 18 e 24 de setembro. A experiência Negroni Week completa vai acontecer em estabelecimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital paulista, Must, Cine Cortina, Boato Bar, Fechado, Guarita, Fiica e Locale Caffe (grande hostspot da marca durante o evento). Já em solo carioca, os endereços são o Vian, o Nosso, ambos no bairro de Ipanema, e o Liz Cocktail Bar & Co, localizado no Leblon.