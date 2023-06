Quem frequenta o centro de São Paulo certamente já ouviu falar do Bar e Lanches Estadão. Tradicionalíssimo, o Estadão fica no coração do centro da cidade e já acumula 55 anos de tradição. Em suas redes sociais, a enciclopédia gastronômica TasteAtlas classificou o Estadão como um dos melhores restaurantes tradicionais do mundo, e destacou o ambiente movimentado da casa - além do sanduíche de pernil, claro.

O clima descontraído e animado do restaurante foi citado pelo site, com ênfase para o horário de funcionamento. “O Estadão é particularmente famoso por funcionar de madrugada, atraindo consumidores que procuram um boa refeição depois de noitadas ou antes de um longo dia de trabalho”, destacou a TasteAtlas.

Sanduíche de pernil do Bar e Lanches Estadão Foto: Nilton Fukuda/Estadão

E sobre o clássico sanduíche de pernil, o site declara: “Um dos pratos que se destacam no Bar Estadão é o sanduíche de pernil, lanche com suculentos pedaços de porco assado envolvidos em um pão macio. Normalmente é servido com queijo derretido, picles e o molho da casa, criando uma combinação harmoniosa de sabores e texturas”.

Por fim, a decoração simples, porém nostálgica, foi destacada, ressaltando a conexão histórica com a cidade de São Paulo. “O restaurante tem um interior ‘sem frescuras’, com um balcão longo e mesas simples para seus clientes. As paredes são decoradas com foto e memorabilia que mostram a história e nostalgia associadas à casa”.

A TasteAtlas ainda não publicou seu ranking oficial de restaurantes tradicionais, mas certamente espera-se que o Bar Estadão esteja bem posicionado.