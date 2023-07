Bassem Koussa cria menu de fondue árabe no Zingo & Ringo

Se você gosta de fondues, vai querer experimentar mais uma variação desse prato. O restaurante Zingo & Ringo, localizado na zona oeste de São Paulo, lançou um menu de fondues árabe. Tradicional da gastronomia suíça, a combinação de culinária síria com toque brasileiro é criação do chef Bassem Koussa. O menu vai ficar disponível até o mês de setembro e tem para todos os gostos.

O Zingo & Ringo oferece opções de fondues salgados e doces. Bolinhas de kafta e falafel, pedaços de frango, batata à moda libanesa temperada com coentro e alho, cenoura e brócolis, compõem o fondue salgado. São servidas caldas quentes de coalhada e lentilhas vermelhas como acompanhamento. Já o fondue doce conta com brigadeiros de tâmara empanados em coco, nozes, gergelim preto e branco. O acompanhamento é calda quente de chocolate com água de rosas.

Pratos famosos da culinária árabe, como kafta, o shish tawook de frango, o falafel, a batata temperada com coentro e alho, foram inspirações para Koussa. O fondue proporciona uma experiência social e interativa, além de ser uma ótima pedida para as noites frias de inverno.

Menu de Fondues

Fondue salgado: R$ 98,99

Fondue doce: R$ 78,99

Experiência completa de fondue árabe: R$ 159,99

Porção salgada adicional: R$ 24,99

Serviços:

Zingo & Ringo

Rua dos Pinheiros, 537 – Pinheiros/SP

Terça a domingo das 11h30 às 23h

Delivery | Instagram