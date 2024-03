A Le Jazz Boulangerie completa um ano de vida no mês de março e, para festejar, o chef Chico Ferreira fará um bate-papo aberto ao público na sexta-feira, dia 15/03, às 17h. O tema do encontro será fermentação natural. No encontro, o chef irá abordar as diferenças entre as diversas famílias de pães produzidas na casa. Dicas de panificação caseira e as melhores formas de utilizar e armazenar os pães também serão assunto no bate-papo gratuito.

No fim de semana (16 e 17/03), a Boulangerie segue com as comemorações. Nesses dois dias, os buquês d’A Bela do Dia serão vendidos na padaria. E, entre 8h e 15h, será oferecida aos clientes uma degustação de cafés Astro.

O bate-papo no dia 15/03 é gratuito, mas as vagas são limitadas. Para participar, basta se inscrever no whatsapp: 11 99814-4483. A Le Jazz Boulangerie segue a tradição da panificação francesa com modelo de funcionamento das padarias paulistanas.

Le Jazz Boulangerie: Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros, tel.: 11 3085-0576. Segunda a Sábado, das 7h30 às 22h; domingo, das 7h30 às 20h.