Hoje é dia de prova do líder no BBB, e o vencedor decide quem fica no grupo ‘VIP’ e quem vai pra ‘xepa’ durante a próxima semana. A diferença na alimentação dos grupos é clara: a qualidade e quantidade dos ingredientes disponíveis aos participantes.

Além de ganhar um maior número de ‘estalecas’ (dinheiro usado no reality), os membros do grupo VIP têm acesso a uma grande variedade de alimentos na hora de fazer o mercado. A xepa, porém, só pode consumir ingredientes básicos.

Fígado é um dos alimentos presentes no mercado da xepa Foto: Antonio Rodrigues

No mercado do grupo VIP, os participantes têm acesso a carnes nobres, peixe e frango, além de uma enorme variedade de temperos e doces como leite condensado e chocolate.

Na xepa, a história é diferente. O mercado da xepa conta apenas com itens básicos para os confinados passarem a semana. Arroz, feijão, biscoitos, farinha e miojo são alguns dos poucos alimentos disponíveis ao grupo.

As proteínas do mercado da xepa são carnes de segunda como fígado, moela, língua de boi, dobradinha e rabo. A partir destes ingredientes, os membros do grupo têm que ‘se virar’ para preparar as refeições do dia a dia.

Apesar de simples, os alimentos disponíveis para a xepa podem ser usados de maneiras deliciosas. Pensando nisso, separamos algumas receitinhas que aproveitam os ingredientes de um jeito criativo e super gostoso. Confira!