BCB, maior feira de coquetelaria da América Latina, acabou, mas brindes seguem em bares da cidade

Bem-vindos ao BCB (Bar Convent Brasil), feirão de bebidas criado na Alemanha e grande referência na América Latina, que aconteceu no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera entre ontem e hoje. A sensação é de atravessar a Passarela do Álcool em Porto Seguro em plena virada dos anos 2000.

Dito isso, está ali o suprassumo da coquetelaria nacional e outros tantos nomões gringos. Dá para provar bitters e destilados 100% brasileiros, xaropes e outras bases importadas, descobrir formas de gelo, participar de palestras e até assistir concursos relevantes.

Na segunda, 05 de junho, houve a final nacional do World Class Competition, principal competição de coquetelaria organizada pela Diageo, maior empresa de destilados do mundo. A campeã? Vitória Kurihara.

A curitibana até hoje camuflada detrás do balcão de um restaurante famoso pela adega, o Duq Gastronomia, vai defender o Brasil frente a concorrentes de mais de 50 países no World Class Global, em setembro. Por ora, fez questão de brindar a conquista no Santana Bar.

Hoje, foi a vez de uma competição inédita, a Rabo de Galo. O coquetel à base de cachaça, vermute tinto, Cynar e casquinha de limão busca ser reconhecido na carta da International Bartender Association (IBA), como a prima caipirinha.

Mais do que versões da receita, como a legado, de Fernando Spolaor, que levou o destilado envelhecido em amburana, vinho do porto branco e xarope de curry e o título, a disputa prestou homenagem ao Mestre Derivan, grande embaixador da mixologia brasileira, falecido no último dia 18.

Finda a feira, ainda resta a festa da BCB em alguns dos mais premiados balcões da cidade. O SubAstor, por exemplo, recebeu ontem o melhor bar do mundo, o barcelonês Paradiso. Quem tomou o evolution negroni (com bourbon, manga, baunilha, Campari, vermute rosso, chai e Frangelico) ao som da discotecagem de Nico de Soto, bartender francês à frente do novaiorquino Mace, não irá esquecer.

Continua após a publicidade

Esta noite, por sua vez, os anfitriões, Fabio La Pietra e Alex Sepulchro, acolhem o colega Shingo Gokan (20h-23h), que mantém 10 operações entre China e Japão e o recorde de 42 prêmios entre as versões World’s e Asia’s Best Bars.

Dentre as 4 criações do asiático, a R$ 46 cada, há o rain & moss gin fizz (com gim, grãos descascados de arroz e misteriosos “elementos de chuva e musgo” e o bombastic tomato (mistura de vodca, missô de cevada, tomate, gengibre e osmanthus, o jasmim-imperador).

Também nesta terça, o Seen, no 23º andar do Tivoli Mofarrej São Paulo, tem a participação do mesmo Nico, DJ-barman, com o morning jungle (vodca com infusão de palmito jussara e cereja do norte, xarope de gengibre, limão-siciliano e soda) e o mosquito bite (gim infusionado com cupuaçu, xarope de melancia, soda fermentada de caju) que, ao preço de R$ 46, serão servidos até sexta.

Amanhã, depois de acolher Gustavo Vocke, mixologista e fundador do Tres Monos, bar hypado de Buenos Aires, Spencer Amereno, abre espaço no Guilhotina para Simon Ford, britânico tido como maior autoridade em gim do planeta. Os drinks do expert serão vendidos a R$ 45.

Na mesma quarta, dia 7, às 14 horas, o chef Thiago Bañares, abre o Kotori para Léa Rouel e Louis Schofield darem uma aula sobre a experiência sustentável, criativa e de combate à fome no Cambridge Public House, em Paris. Para participar, é obrigatório inscrever-se por mensagens diretas no perfil do instagram do @tantanbr.

A aula, como é de se esperar, desembocará numa saideira: às 19 horas Bañares e seu head bartender, Caio Carvalhaes, compartilharão o Tan Tan com a dupla francesa. Em seguida, às 21 horas, os brasileiros jogam os holofotes sobre a mexicana Alejandra Orozco e a brasileira Bianca Lima, representantes do Handshake. O speakeasy da Cidade do México é tido como o 2º melhor bar da América do Norte e o 11º do mundo.

Todos as seis receitas da night serão vendidas a R$ 52. Vale para o oh you don’t know me (gim, vermute branco seco e alho-poró), do Cambridge, e para o banana republic (single malte, jerez oloroso, mel, cumaru e banana), do Handshake também.

Continua após a publicidade

Serviço

Guilhotina - Rua Costa Carvalho, 84, Baixo Pinheiros. Qua., 07/06, das 19h às 21h. Tel.: (11)

Kotori - Rua Cônego Eugênio Leite, 639, Pinheiros. Qua., 07/06, às 14h. Tel.: (11) 3891-0043

Seen - Alameda Santos, 1437, Jardim Paulista. De ter. a sex., das 19h à 1h. Tel.: (11) 3146-5923

SubAstor - Rua Delfina, 163, Vila Madalena. Ter., 06/07, das 20h às 23h. Tel.: (11) 5555-2351

Tan Tan - R. Fradique Coutinho, 153, Pinheiros. Qua., 07/07, a partir das 19h. Tel.: (11) 2373-3587