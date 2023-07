Todo mundo já teve vontade de beber “como um rei”, não é mesmo? O Rei Charles é conhecido por seu amor pelo dry martini, mas o monarca também não dispensa um bom espumante. A vinícola Gusbourne produz espumantes para a família real há mais de uma década, e um dos rótulos favoritos do Rei Charles começou a ser importado ao Brasil - com preço que reflete a pompa da realeza britânica.

O Gusbourne Exclusive Release Brut 2018 chegou ao Brasil, pelo preço de R$499,00. O espumante é um blend de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Produzido em West Sussex, no sul da Inglaterra, a bebida tem inspiração francesa e passa por dois processos de fermentação.

O Gusbourne Exclusive Release Brut 2018 chegou ao Brasil, pelo preço de R$499,00 Foto: Divulgação @gusbourne_wine

Espumantes da marca foram a bebida oficial dos dois últimos grandes eventos da realeza britânica: o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth, em 2022, e a coroação do Rei Charles no início do ano. Os espumantes dos eventos, porém, eram bebidas exclusivas, feitas especialmente para as comemorações.

Bebidas da Gusbourne também já foram servidas em encontros da família real com o ex-presidente americano Barack Obama. Em novembro do ano passado, espumantes da vinícola foram degustados em encontro da família real com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.

Por enquanto, o espumante é a única bebida da vinícola que já está sendo comercializada em terras brasileiras.