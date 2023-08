Para muitos, o Dia da Cerveja é todo dia. No entanto, há uma data específica para a comemoração: o Dia Mundial da Cerveja, comemorado todo ano na primeira sexta-feira de agosto -- que, em 2023, cai no próximo dia 4. Pensando na data, Paladar fez uma seleção de bares, botecos e até restaurantes em São Paulo com boas opções da bebida.

São vários estilos para vários públicos, que podem encontrar o passeio ideal para uma sexta nos quatro cantos da cidade. Confira, a seguir, boas opções para o Dia da Cerveja:

Kia Ora

O Kia Ora preparou uma promoção para a semana do Dia da Cerveja: de 1 a 5 de agosto, na compra de três pints de cerveja, o quarto sai por conta da casa. As cervejas que fazem parte da promoção são novidades no menu, feitas pela premiada cervejaria Dama Bier: a Wallaby Hop Lager (R$32) é a American Lager com três variedades de lúpulo e uma de malte, que apresenta aroma com notas de frutas tropicais e cítricas e amargor equilibrado, a Wallaby Young Ipa (R$32) tem um DNA novo, cor dourada intensa e sabor cítrico e amargo e, por fim, a Wallaby Stout (R$32) é uma interpretação do estilo Foreign Extra Stout produzida com cinco diferentes variedades de maltes e dois tipos de lúpulo, que proporcionam uma sensação complexa e agradável no paladar. Encorpado e de cor escura, tem médio amargor aliado a notas de torrefação, chocolate e frutas escuras.

Onde: R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi. 3846-8300/ 98416-0330. Ter., 17h/00h; qua., 17h/2h; qui., 17h/3h30; sex., 17h/3h30; sáb., 18h/3h30. Fecha dom. e seg.

Câmara Fria

Logo no andar de cima do bar Original está o Câmara Fria, um bar speakeasy que conta com 10 torneiras de chopp artesanal, além de opções de pizza com massa da Bráz em tamanho brotinho, porções de coxinhas, tábuas de frios e pães quentinhos vindos diretamente do bar de baixo. Dentre os destaques dos chopes, está a Session IPA com café (R$ 25 no copo, R$ 150 no growler), a curiosíssima Pink Lemonade (R$ 25 no copo, R$ 150 no growler), que é redonda para aqueles que não gostam do amargor do chope, e, do outro lado, para quem gosta de chopes fortes e mais presentes, o India Pale Ale (R$ 25 no copo, R$ 150 no growler). Todas são criações da cervejaria Dádiva, com mudanças nos chopes oferecidos toda quinta. Vale experimentar a pizza CF da vez, com ovo por cima, por R$ 36.

Onde: R. Graúna, 137, Moema. 2299-5336. Ter. e qua., 18h/00h; qui., 18h/01h; sex. e sáb., 18h/02h.

É possível achar chopes artesanais nos quatro cantos de São Paulo Foto: Helcio Nagamine

Hocus Pocus

A marca de cerveja carioca Hocus Pocus, que ganhou seu bar em São Paulo, no Largo da Batata, comemora a data a partir de 3 de agosto com o lançamento de quatro novos rótulos. São eles a Overthinking (R$ 23,90), que combina aromas de pêssego, manga, limão e um herbal para finalizar; e a Hockney’s Dreamscape (R$ 23,90), que passeia pelos aromas de goiaba, pêssego e mamão. Já a Too Many Astronauts (R$ 24,90) carrega a complexidade da combinação dos cítricos e herbais misturando os aromas de melão, melancia e hortelã; e, por fim, a Retrofuturism (R$ 24,90) traz aromas cítricos de laranja e abacaxi na primeira camada sensorial e um segundo plano mais doce, com maçã, baunilha e mel.

Onde: R. Fernão Dias, 696, Pinheiros. 2367-3097. 17h/00h (sáb., 13h/00h; dom., 12h/21h; fecha seg.).

Cão Véio

Como parte do cardápio, as unidades do Cão Véio disponibilizam cervejas nacionais e importadas, com mais de 20 rótulos, distribuídos entre Larger, Pilsen, Ales, Weiss, Witbier, Stout, Trapistas e Belgas. Além disso, contam também com quatro variações dos clássicos chopes artesanais que vão desde a Pilsen, Altbier e Weiss até a saborosa Session IPA, como o CPM22 Pilsen (R$ 18 a de 330 ml e R$ 25, 500 ml), de espuma persistente e cristalina, leve presença de malte, um sutil floral do lúpulo e boa carbonatação; e também a Cão Véio Weiss, cerveja com teor alcoólico de 4,8% (R$ 18 a de 330 ml e R$ 25, 500 ml).

Onde: R. Girassol, 396, Vila Madalena. 4371-7434. 18h/00h (fecha dom.).

Bar Brahma

Conhecido por ser símbolo da boemia paulistana, em um dos pontos mais famosos da cidade, na esquina da Av. Ipiranga com a São João, o Bar Brahma é um destino que vale no roteiro com o clássico Chopp Brahma Claro (R$ 12,90) e o Black (R$ 14,90). Por lá, também tem a Cerveja Malzbier Brahma (R$ 13,00) e Cerveja Beck’s (R$ 13,90).

Onde: Av. São João, 677, Centro. 5199-2150.

Dickey’s Barbecue Pit

Com o clássico Big Yellow Cup de 1 litro, marca registrada mundo afora, a Dickey’s Barbecue Pit, churrascaria texana especializada em carnes defumadas, combina as melhores opções de cerveja e chopp (de rótulos nacionais e importados) ao cardápio de cortes especiais, como brisket, cupim, pulled pork, sausage, além de aperitivos e molhos deliciosos. O local é perfeito para aquela noite com os amigos e a família, curtindo uma boa bebida e o espaço imersivo, tipicamente decorado e com som ambiente que proporcionam uma viagem ao Velho Oeste.

Onde: Al. Santos, 843, Jardim Paulista. 11h/23h.

Quinkas

No Ipiranga, o Quinkas Bar tem um ambiente amplo, bem distribuído, geralmente com música ao vivo rolando enquanto os garçons circulam por aí. Na carta de chopes artesanais, estão mais de 10 opções. Dentre os destaques está o inesperada chope Fruit Beer, leve e refrescante, vendido em 473ml (R$ 18), com o maracujá de sabor proeminente; a New England Ipa, também no copo de 473ml (R$ 16), extremamente sedosa e com aroma que remete manga, pitanga e pomar; e a queridinha Laura, uma pilsen de 473ml (R$ 16). A casa ainda oferece uma régua de chope, para degustação de cinco variedades, a R$ 49. E vale dizer que quem não gosta de ficar apenas nas bebidas e petiscos, o Quinkas ainda tem no cardápio opções de lanches defumados, como o de pastrami (R$ 35) e cupim (R$ 35).

Onde: R. Lord Crockane, 625, Ipiranga. 2924-2314. Ter. a qua., 16h/00h; qui. e sex., 16h/1h; sáb., 11h/1h; e dom., 11h/22h. Delivery via iFood.

Blues Beer

Em um agradável quarteirão da Zacarias de Góis, no Campo Belo, o Blues Beer oferece 15 torneiras de chopes artesanais dos mais variados rótulos com música ao vivo e comida de boteco. Dentre as opções, tem Golden Hash, american IPA (R$ 22 por 300ml e R$ 54 pelo growler de 1 litro) de amargor presente e duradouro; a Overdrive, NE Double IPA, com single hop Citra (R$ 30 por 300ml e R$ 70 pelo growler de 1 litro); e a Hell de Janeiro, uma surpreendente india pale lager com aroma cítrico conferido pelos lúpulos Citra, Columbus, Azzaca e Mosaic (R$ 15 por 300ml e R$ 38 pelo growler de 1 litro).

Onde: R. Zacarias de Gois, 1094. 4301-3562. Ter. a sex., 16h/00h; sáb., 14h/00h; dom., 14h/21h. Delivery pelo iFood.

Balcão 304

Ali na Saúde, o Balcão 304 mistura o clima (e as propostas) de bar e bistrô. Além de ter opções de comida, como uma burrata de búfala com zathar pesto de hortelã, geleia de tangerina acompanhada de torradas (R$ 55) e uma moela ao molho pomodori (R$ 50), também oferece uma interessante carta de chopes. Dentre as opções, Augustinus Coffee Monster, uma russian imperial stout (R$ 36 a 350ml); o Doktor Brau Low Carb, uma IPA de baixa caloria (R$ 23,00); e a Dogma Satoshi, uma saborosa Hazy IPA (R$ 45 a 473ml). Aqui, é só ir no balcão e pedir -- ao estilo dos melhores pubs e bares por aí.

Onde: R. Pitangueiras, 304, Saúde. 4327-0017. Seg. e ter., 12h/16h30; qua. a sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h. Delivery via iFood.

Casa Avós

É em um sobradinho na Lapa que a Casa Avós traz alguns dos chopes artesanais mais autênticos de São Paulo. Criada por Junior Bottura em 2016, a marca oferece sete torneiras, que vão mudando toda semana de acordo com o que é produzido pela própria cervejaria Avós. Os destaques são a Pink Small , uma small lager com adição de pitaya vermelha e amora, leve, frutada, muito refrescante e com baixo teor alcoólico (2,9% abv); a elogiada Vó Maria Zen, uma hoppy lager cítrica e frutada que agrada o público iniciante; e a inesperada A Véia Viaja 2, uma India Pale Lager com uma pegada de juicy, uma mistura de frutado, cítrico com notas de frutas amarelas e o toque refrescante de maracujá e pêssego. Todas são vendidas via delivery com growler de PET ou, um pouco mais caro, de vidro.

Onde: Rua Croata, 703, Lapa. 3672-4282. qui. e sex., 18h/23h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h. Delivery próprio pelo site avosemcasa.com.br.

É possível encontrar bons chopes e cervejas nos quatro cantos da cidade Foto: Felipe Rau/AE

Beer Rock Club

É em uma esquina no bairro do Ipiranga que está a Beer Rock Club, casa com 12 chopes, 70 rótulos, drinks e cozinha com burgers e petiscos. Na confortável entrada da casa, onde ficam as cadeiras mais disputadas, dá para tomar rótulos como o Punk Rock Pilsen, uma german pilsner com um aroma suave de malte e um delicioso sabor amargor equilibrado; a Don’t Believe the Hype, american IPA encorpada; a Vai que Weiss, chope de trigo; e a Sun of a Wit, witbier de sabor marcante. Todas elas, em combo promocional, saem por R$ 136.

Onde: R. Bom Pastor, 1675, Ipiranga. 3467-2006. Ter. a sex.., 14h/22h; sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h. Delivery pelo iFood.

Let’s Beer

Ali na Vila Mariana, a Let’s Beer conta com 12 torneiras de chopes -- e, para os fãs de cerveja, mais de 200 rótulos. Mas falando do que importa (os chopes!), há três opções fixas de tamanho: 250ml, 500ml e o growler de 1 litro. Dentre os destaques, está o chope Dádiva Premium Lager, uma american lager feita em Várzea Paulista (R$15/R$21/R$39, respectivamente); o Octopus Mendocino Forest, um dank double ipa do Rio (R$26/R$39/R$72); o Zalak Bruma, vindo de Paraisópolis em Minas Gerais e que traz todo o sabor de uma imperial porter (R$26/R$39/R$75); e o diferentão Dogma Experiência dos Sentidos, um dry stout com café, cacau e cumaru vindo de São Paulo (R$19/R$29/R$57).

Onde: R. Joaquim Távora, 961, Vila Mariana. 93072-6192. Ter. e qui., 17h/23h; sex., 15h/00h; sáb. e dom., 13h/23h. Delivery próprio pelo site deliverydireto.com.br/letsbeer/sp.

Cervejaria Central

Para quem quer encontrar chopes de pequenos produtores, uma boa pedida é a Cervejaria Central, ali na Vila Buarque e próximo ao Minhocão. Fundada em 2017, a casa é um brewpub idealizado para unir comida com raízes na cultura brasileira e cerveja artesanal com preços acessíveis, produzida em uma pequena fábrica nos fundos do bar. As opções são de 330 ou 473 mililitros e, apesar da rotatividade dos rótulos, geralmente sempre conta com uma Pilsen Mesmo (R$ 9,00 e R$ 13,00) saindo de uma das torneiras, assim como a disputada Capivara (R$ 12,00 e R$ 16,00), american pale ale amarga e de sabor intenso. O local ainda oferece drinks especiais, que ajudam a complementar melhor a experiência.

Onde: R. Jesuíno Pascoal, 101, Vila Buarque. 96854-2053. Ter. a sex., 17h/00h; sáb., 15h/00h; dom., 15h/21h. Delivery próprio pelo site cervejariacentral.com.

Cervejaria Nacional

O local, que mistura fábrica e bar, produz mais de 10 mil litros de chope por mês e é uma autêntica choperia, sem distrações. No cardápio, estão sempre as cervejas mais celebradas da casa, como a Y-iara, uma pilsen dourada e translúcida de amargor delicado e sutil (R$ 25,55 o growler de 1 litro); a Mula, uma IPA bem encorpada com amargor elevado e generosa quantidade de lúpulos americanos com notas cítricas (R$ 34); a Kurupira, uma amber ale com aromas de toffee combinados com notas frutadas (R$ 28,75); e a Sa’Si, uma stout de paladar tostado e seco (R$ 26,50). Além disso, atualmente, a casa está com chopes especiais de inverno, como a Saravá Cocada (R$ 52, na PET de meio litro), com toques de cocada, e a Saravá Lareira (R$ 52), com cascas de amburana e malte defumado.

Onde: Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros. 99712-5576. Seg. a qui., 17h/00h; sex., 17h/01h; sáb., 13h/01h. Delivery iFood, Rappi e no site delivery.cervejarianacional.com.br.

Trilha

Em Perdizes, a Trilha produz pequenos lotes de seu chope, servindo em um agradável ambiente ali, bem a poucos passos do tanque. As torneiras de chopes também contam com rótulos rotativos, mudando toda semana e trazendo surpresas até mesmo aos frequentadores mais ativos. Dentre as opções mais disputadas está a Gorilla Laranja & Canela, uma Russian Imperial Stout com laranja e canela (R$ 46, 500ml); a Pils!, versão moderna de uma Pilsen fresca e não pasteurizada (R$ 18 por 350ml); e a surpreendente e deliciosa Faun’amora (R$ 23 por 350ml), que carrega o sabor da fruta em sua composição.

Onde: R. Apinajés, 137, Perdizes. 4329-0193. Seg. e ter., 11h/22h; qua. a dom., 10h/23h. Delivery próprio.