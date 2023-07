15 vinhos para o inverno

Não há dúvidas de que o inverno pede vinho. Para o brasileiro, a opção vai para o tinto, que representa mais de 70% do consumo no país. Características como ser uma bebida mais encorpada (aquele “peso” que se percebe na boca já no primeiro gole), ter taninos mais presentes e, não raro, um teor alcoólico mais alto ajudam a explicar por que este estilo de vinho combina com os dias mais frios.

Os tintos são fermentados com o suco da uva em contato com a sua casca (e muitas das propriedades da bebida estão exatamente na casca), o que explica o tanino presente, que tanto combina com as carnes vermelhas e os molhos mais encorpados. O teor alcoólico vem das uvas colhidas mais maduras – o açúcar da uva que se transforma em álcool – e, não raro, o álcool também ajuda a dar uma sensação de notas mais quentes no paladar.

Nem todas as uvas tintas dão origem a tintos encorpados – o melhor exemplo é a pinot noir que, de casca mais fina, gera vinhos de corpo mais leve (a exceção é quando o enólogo optar por extrair demais os seus aromas e sabores, o que perde a característica da uva). Malbec, cabernet sauvignon, tannat e syrah, por sua vez, são exemplos de algumas das uvas que tendem a originar tintos mais potentes.

Para completar, muitas das uvas que dão origem a vinhos mais encorpados casam bem com o estágio em barricas de carvalho. Conforme a origem da madeira e da sua tostagem, o vinho pode ganhar aromas de baunilha, chocolate, cacau, especiarias, entre outras, também notas ligadas ao inverno.

Com estas características, Paladar selecionou 15 tintos que têm o estilo da estação do frio. São todos rótulos degustados ao longo deste primeiro semestre e que se destacaram exatamente por combinar com a estação. Confira a relação, com preços entre R$ 91,90 a R$ 456, listados pela variedade da uva.

Cabernet Sauvignon – originária de Bordeaux, dá origem a tintos encorpados, com taninos firmes, e longevos

Errazuriz Estate Series Reserva Cabernet Sauvignon 2021

Aconcagua, Chile

R$ 104,90, na Grand Cru

Vinho de entrada da vinícola Errazuriz que mostra bem o estilo da cabernet sauvignon chilena. Notas de frutas vermelhas, lembrando groselhas, goiaba e licor de cassis, com um toque de especiarias. Tem taninos firmes, típico da variedade.

Valdivieso Winemaker Reserva Cabernet Sauvignon 2022

Vale Central, Chile

R$ 120, na Ravin

Notas de frutas como amoras maduras, um toque herbáceo, e baunilha, lembrando algum estágio em barrica de carvalho são as características desde cabernet sauvignon chileno. No paladar, tem taninos firmes, presentes e mantém as notas frutadas.

Malbec – de origem francesa, encontrou na Argentina a sua morada. Seus tintos têm notas de cerejas escuras, amoras e, não raro, um toque floral (violeta). Traz, ainda, taninos bem macios.

El Enemigo Malbec 2019

Gualtallary, Argentina

R$ 259,23, na Mistral

Alejandro Vigil, enólogo e sócio, é um craque na malbec, como mostra neste blend de 92% de malbec com 8% de cabernet franc, cultivada em Gualtallary. Frutas vermelhas mais frescas, taninos redondos e uma tensão no paladar definem o tinto.

Poligonos Gualtallary 2020

Vale do Uco, Argentina

R$ 342, na Grand Cru

Bom exemplo de como a malbec consegue unir elegância com potência. Tinto aromático, com ameixas e amoras, um toque de ervas, mas com taninos firmes, presentes e bom frescor.

Las Moras Malbec Barrel Select 2021

San Juan, Argentina

R$ 91,90, na Decanter

Esse malbec traz muitas notas de frutas vermelhas, como cerejas e amoras, mais maduras. Com taninos bem macios, tem uma sensação mais quente no paladar, pelo álcool presente.

Vinho Las Moras Foto: Las Moras

Tannat – como o próprio nome indica, o tanino é a marca desta variedade. Também de origem francesa, faz sucesso no Uruguai e no sul do Brasil, divisa com esse país.

Rastros de Pampa Tannat 2022

Campanha gaúcha, Brasil

R$ 86,40, na Guatambu

Exemplo de tannat elaborado no sul do Brasil, quase fronteira com o Uruguai. Intenso na cor e nos aromas, de amoras e ameixas maduras. Traz notas vindas do estágio em carvalho, como chocolate e especiarias. Estruturado.

De Lucca Tannat Merlot 2021

Canelones, Uruguai

R$ 135, na Premium Wines

A merlot tem a função de amaciar o perfil mais potente da tannat neste tinto com notas de frutas vermelhas bem maduras, mescladas com o toque de baunilha do estágio em barricas. No paladar, tem taninos presentes e macios.

Vinho De Lucca Foto: De Lucca

Syrah – os estudos mais recentes provam que a variedade é originária do Rhône francês. Dá origem a tintos encorpados, com notas de frutos escuros (ameixas, entre outros) e toques de especiarias, que variam conforme o local de cultivo.

Casa Verone Syrah Colheita Especial 2021

Itobi, São Paulo

R$ 158, na Sampa Vinho

Vinho elaborado com uvas colhidas no inverno, numa técnica relativamente nova de cultivo. Tem notas bem frutadas, lembrando ameixas e amoras, e de especiarias doces, algo de chocolate, sugerindo a passagem por barricas de carvalho. No paladar, tem taninos firmes, potentes.

Pyros Appellation Syrah 2019

San Juan, Argentina

R$ 208, na Zahil

Na província de San Juan, tem este syrah encorpado, com notas de frutas negras, com especiarias e tostados de madeira. Tem taninos presentes e boa complexidade.

Cabernet Franc – variedade bordalesa, que deu origem a cabernet sauvignon. Tem boa estrutura.

Ombú Grand Reserve Cabernet Franc 2021

Atlántida, Uruguai

R$ 456, na Cantu

A vinícola Bracco Bosca se inspira em uma árvore local para nomear este seu cabernet franc que une elegância com potência. Frutas negras, mescladas com toques de ervas, taninos bem moldados e firmes são as características deste tinto.

Serendipia Cabernet Franc 2019

Cachapoal, Chile

R$ 299, na Set Wines

Elaborado apenas com a cabernet sauvignon, encanta pela elegância de seus aromas frutados (amoras e mirtillos) e de ervas. Com boa estrutura, taninos firmes e bem resolvidos, integrados às notas de amadurecimento em carvalho, e bom frescor no final de boca.

Blend – é quando o enólogo decide misturar duas ou mais variedades para elaborar o vinho

Casa de Mouraz Tinto 2016

Dão, Portugal

R$ 253, na Belle Cave

Este tinto é um blend das uvas tintas do Dão, cultivadas pela filosofia da biodinâmica. É aromático nos aromas, com notas de amoras, cereja negra, entre outras. Traz taninos presentes, firmes, com boa persistência.

Adaras Aldea 2020

La Mancha, Espanha

R$ 118, na La Pastina

Blend de garnacha com syrah, certificado como orgânico. Nariz que lembra frutas vermelhas, como cerejas e morangos, e especiarias mais doces. Não tão encorpado, mas com taninos que pedem a companhia de um bom molho fumegante e vermelho.

Adaras 2020 Foto: Yellow Images

Esporão Reserva Tinto 2020

Alentejo, Portugal

R$ 252, na Qualimpor

Mescla de uvas como trincadeira, touriga nacional e alicante bouschet, este tinto alentejano tem notas de frutas negras, lembrando ameixas, frutas maduras em licor, taninos firmes e bem moldados, com álcool presente.

Catarina 2019

Península de Setúbal, Portugal

R$ 149, na Portus

Elaborado na Península de Setubal com as uvas castelão e alicante bouschet, é um tinto encorpado, com notas de frutas escuras, um toque de especiarias, taninos presentes e notas de passagem em madeira.