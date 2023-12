4 bebidas para dar de presente de Natal

Ainda está em dúvida do que dar de presente de Natal? Aqui, reunimos quatro opções de bebidas para presentear na data. Temos opções para todos os gostos, indo desde cervejas artesanais, passando pela cachaça e até chegar ao vermute -- além de uma bebida bastante criativa e brasileira. São opções para todos os gostos e, claro, bolsos.

Confira, logo abaixo, as 4 opções de bebidas para dar de presente neste Natal.

Abaru por Priceless

O restaurante lançou três rótulos artesanais em parceria inédita com a Cervejaria Blondine: a Abaru Lager (R$ 18), refrescante e versátil, a Abaru Witbier (R$ 20), feita com casca de laranja, limão-siciliano e tangerina e a Abaru Session IPA (R$ 21), levemente amarga. Feitas com ingredientes de alta qualidade e teor alcoólico de 4,5%, cada garrafa apresenta 750 ml e estão disponíveis exclusivamente na casa.

Onde: R. Formosa, 157, Centro Histórico. 2853-0373. 12h/15h30 e 18h/23h (seg., 12h/15h30; sex. e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).

Cervejas do Abaru by Priceless Foto: Priceless

Astor

O bar de coquetelaria clássica foi o pioneiro em engarrafar a própria receita de vermute artesanal em parceria com a APTK. Disponíveis na versão Bianco e Rosso (750 ml; R$ 140 cada), as garrafas são vendidas em todas as unidades do Astor na capital paulista e acompanham um QR Code que direciona para o passo-a-passo de receitas de coquetéis produzidos com a bebida para o presenteado se tornar o próprio mixologista em casa.

Onde: R. Delfina, 163, Vila Madalena. 12h/00h (seg., 12h/23h; qui., 12h/1h; sex. e sáb., 12h/2h; fecha dom.).

Altar Cozinha Ancestral

Quem visita o restaurante da cozinheira pernambucana Dona Carmem Virgínia, deseja levar um “pedacinho” para casa ou para alguém especial. Por causa disso, Carmem criou uma mercearia na entrada da casa com produtinhos que exalam a representatividade nordestina, como o tempero de algum dos pratos assinados pela chef (200g; R$ 75), a bebida à base da árvore sagrada jurema (500 ml; R$ 75) ou o bolo de rolo, patrimônio imaterial e cultural de Pernambuco, com massa finíssima enrolada no doce de goiabada (450g; R$ 65).

Onde: R. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena. 3034-4260. 12h/23h (dom., 12h/19h; fecha seg. e ter.).

Restaurante tem uma bebida à base da árvore sagrada jurema Foto: ROGERIO GOMES

Pirajá

No ano que o bar completou 25 anos de história e recebeu da prefeitura do Rio de Janeiro a honraria de Patrimônio Cultural Carioca, a casa lançou a nova cachaça branca artesanal em parceria com a cachaçaria Santo Grau: o blend comemorativo 2023 (R$ 106), disponíveis em todas as unidades do Pirajá. A bebida tem toque de carvalho, amburana e bálsamo e é perfeita para presentear os fãs do destilado.

Onde: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros. 3815-6881. 12h/23h (qua., 12h/00h; qui., 12h/1h; sex. e sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h).