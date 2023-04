5 endereços para tomar ou comprar matchá (de verdade) em São Paulo

São vários os restaurantes asiáticos que usam o matchá como ingrediente principal em sobremesas. Afinal, esse chá em pó, obtido a partir das folhas da planta do chá verde (Camellia sinensis), casa muito bem com os doces mais suaves da culinária asiática. Mas quem quer tomar a bebida do jeito tradicional, seja quente ou fria, também pode encontrar.

Ainda que seja um pouco mais difícil de achar, o matchá é servido em algumas casas de chás de São Paulo, seja em sua versão tradicional, com aquele sabor bem característico da planta do chá verde, ou até gelado e com leite. A seguir, confira cinco casas de São Paulo que oferecem a bebida preparada do jeito certo e com ingredientes de qualidade.

Chá Yê

Ali em Pinheiros, na frente da Cinesala, a Chá Yê serve, além de uma ótima comida chinesa, chás de qualidade. Os fundadores da casa, João Campos e Caio Barbosa, vão até a China todos os anos para prospectar os melhores chás para aquele período. Com isso, o matchá servido por lá não poderia ser nada além de saboroso e marcante. É muito boa a versão do matchá com gengibre e limão, preparado tradicionalmente (R$ 16). Para acompanhar a bebida, peça o Har Gow (massas translúcidas recheadas de camarão e cozidas no vapor, R$ 44) ou, ainda, o Bun (pão aerado feito no vapor, recheado com barriga de porco ou shiitake chapeado com picles de pepino, molho Hoisin e Sriracha, R$ 33).

Onde: R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros. 4175-3221. 12h/15h e 18h/22h (ter., 12h/15h; sáb., 13h/22h; dom., 13h/21h. Fecha 2ᵃ).

O agradável ambiente do Chá Yê, em Pinheiros Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Motchimu

Esta casa nos Jardins, comandada por Jun Murakami, tem uma proposta bem específica: servir mochis, docinhos japoneses feitos com arroz, conhecidos pela suavidade de textura e sabor -- vendidos, a unidade, a R$ 10. E é esse docinho simpático e suave que casa perfeitamente com o matchá da Motchimu. A casa tem a opção de degustação de um matcha de Kyoto, variando na estação, feito com Aqcua Panna italiana, saindo por R$ 150.

Onde: R. Dr. Melo Alves, 303, Jardins. 91596-0303. 10h/20h.

Teakettle

Se tem uma casa de chás charmosa em São Paulo, é a Teakettle. O local, aconchegante e de estilo colonial, transporta o cliente para outra época, outro universo. Você sai da rua Alexandre Dumas e entra em um mundo de fantasia -- aliás, para entrar ali, é preciso bater o sino que fica na porta. Ao sentar, uma atendente irá te oferecer os chás disponíveis no dia, que ficam em uma caixinha e variam de preço. Nem sempre tem matchá, mas uma versão gelada da bebida, batida no liquidificador, é muito gostosa.

Onde: R. Alexandre Dumas, 1049, Chácara Santo Antônio. 5523-9615. 10h/17h (dom., 8h30/12h).

89°C Coffee Station

Ali na Liberdade, a 89°C Coffee Station tem a proposta de ser uma cafeteria descolada, lembrando bastante o estilo das casas europeias de café. No entanto, por lá, não encontramos apenas cafeína: a 89°C Coffee Station serve matchá quente ou frio, com um pó de qualidade. São quatro as opções: o Iced Green Tea (matchá, água e gelo, a R$ 10), Fresh Green Tea (matchá, xarope de limão siciliano e gengibre, a R$ 15), Iced Green Tea Latte (leite, xarope de baunilha, calda de matchá e gelo, a R$ 16) e o Green Tea Latte, único quente da lista (leite, xarope de baunilha e calda de matchá, a R$ 14). Nos dias de calor, ainda dá para pedir um sorvete de matchá (R$ 8,80), um dos sucessos da casa.

Onde: Praça da Liberdade, 169, Liberdade. 3203-1108. 8h/20h.

Moncloa

Nesta pequena loja no Shopping Pátio Paulista, você não consegue tomar a bebida na hora. Mas, em compensação, encontra um matchá de qualidade para levar para casa. Vendidos em pequenas latinhas, os chás da Moncloa chamam a atenção por um diferencial que poucas casas possuem: matchás com sabor. Ainda que isso possa afastar aqueles que são mais puristas, e que preferem o matchá tradicional, esta versão pode ser uma boa porta de entrada para a bebida, com um sabor que não agrada a todos. A latinha sai a R$ 102,90.

Onde: R. Treze de Maio, 1933, Bela Vista. 91084-8250. 10h/22h (dom., 10h/20h).